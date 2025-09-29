Byggnadssnickare till Gröna Lund Tivoli
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta i en unik och inspirerande miljö där ingen dag är den andra lik? Gröna Lund söker nu dig som erfaren och kunnig byggnadssnickare.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Det är ett varierat arbete där du kommer att bidra till allt från renovering och underhåll av ikoniska byggnader, nybyggnation och tematisering av parken till anpassning av detaljer för att bevara Gröna Lunds unika karaktär.
Du blir en del av teknik- och underhållsavdelningen, där du i nära samarbete tillsammans med andra yrkeskategorier säkerställer att våra fastigheter och attraktioner håller högsta standard. Du kommer att arbeta med allt från renovering av ikoniska byggnader och tematisering av parken, till anpassning av detaljer för att bevara Gröna Lunds unika karaktär. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Byggnation och reparation av träkonstruktioner
Underhåll och renovering av byggnader och attraktioner, inklusive tematiserade områden
Nära samarbete med andra yrkesgrupper för att uppnå gemensamma mål och deadlines
Bidra till en säker, inspirerande och trivsam miljö för våra besökare och kollegorProfil
Vi söker dig som har utbildning, yrkesbevis, och lång och bred erfarenhet som byggnadssnickare. Du har god förståelse för ritningar och konstruktionsteknik. Har du erfarenhet av att ha arbetat med låssystem är det meriterande. För att trivas i rollen behöver du vara trygg, självgående ha lätt för att samarbeta.
Vi tror att du är van vid att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt och säkert sätt. Du har en lösningsorienterad inställning, är prestigelös och har lätt för att omprioritera för att t.ex. kunna hantera de deadlines och öppettider som följer med vår verksamhet. B-körkort är meriterande.Om tjänsten
Arbetstiden är främst förlagd till dagtid. Det kan dock förekomma arbete på helger och kvällar. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med sex månader provanställning. Start enligt överenskommelse. Kollektivavtal med HRF.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gröna Lunds Fastighetschef Kjell Wilhelmsen på e-postadress kjell.wilhelmsen@gronalund.com
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Daria Halilovic, HR-partner på daria.halilovic@gronalund.com
.Så ansöker du
Sista ansökningsdagen är den 23/10. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen att registrera din ansökan redan nu!
Om Gröna Lund
Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Under hösten har Gröna Lund en populär Halloweensäsong. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av långt över 1 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner. Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823), http://www.gronalund.com/ Arbetsplats
Gröna Lund Kontakt
HR-partner
Daria Halilovic daria.halilovic@gronalund.com Jobbnummer
9531273