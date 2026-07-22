Byggnadssnickare
Eriksson, Eva-Lena / Snickarjobb / Örebro Visa alla snickarjobb i Örebro
2026-07-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eriksson, Eva-Lena i Örebro
Vi söker 2 erfarna snickare med lång erfarenhet av allt förekommande inom bygg med yrkesbevis. Vi är ett litet företag med stor kompetens som finns i Vintrosa.Du ska ha stor social kompetens ,Kunden ska alltid vara nöjd .du ska kunna samarbeta i grupp men även jobba självständigt. Vi arbetar med både privatkund samt mot företag.
Vi kommer ha löpande intervjuer.
Tillträde till tjänsten snarast enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: evalena@tbn.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggnadssnickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eriksson, Eva-Lena Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tbn Bygg & Entreprenad Kontakt
Chef
Håkan Eriksson hakan@tbn.nu 0709141727 Jobbnummer
10009640