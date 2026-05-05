Byggnadsplåtslagare
Härnösands Plåtslageri AB / Tunnplåtslagarjobb / Härnösand Visa alla tunnplåtslagarjobb i Härnösand
2026-05-05
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härnösands Plåtslageri AB i Härnösand
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Härnösands Plåtslageri AB växer och söker nu nya medarbetare.
Vi är ett etablerat företag inom tak och plåt branschen, företaget har sitt huvudkontor i Härnösand samt en filial med en komplett verkstad i Sundsvall.
Som plåtslagare hos oss så kommer du att arbeta både självständigt och i grupp med olika typer av plåtarbeten på våra olika projekt i framförallt i Härnösand och i Sundsvall. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av tillverkning och montering av diverse plåtdetaljer.
Dina personliga egenskaper värderar vi högt. Att du är ärlig, pålitlig, strukturerad och har lätt för att samarbeta i både grupp och självständigt direkt mot kund. Du är noggrann och effektiv i ditt arbete samt har en service inriktad personlighet. Du är självgående, kan ta egna initiativ och är inriktad på att finna de rätta lösningarna för de arbetsuppgifter som du tilldelas.
För att du ska kunna kommunicera säkert och obehindrat med våra kunder och samarbetspartners. Så ställer vi som krav att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Du bör ha minst 3 års erfarenhet av plåtslageriarbeten inom tak och fasad.
Körkort B är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: fredrik@harnosandsplatslageri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Plåtslageri AB
(org.nr 559127-2629)
Strengbergsgatan 4 (visa karta
)
871 33 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9893490