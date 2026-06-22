Byggnadsnickare med arbetsledarerfarenhet

Peba & Lantto Bygg och Inredning AB / Snickarjobb / Flen
2026-06-22


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Om jobbet
Byggnadsnickare med arbetsledande erfarenhet sökes till Pebalantto Bygg & Inredning AB

Publiceringsdatum
2026-06-22

Om företaget
Pebalantto Bygg & Inredning AB är ett företag stationerat i Malmköping. Vi arbetar med allt från byggprojekt till skräddarsydda och måttanpassade kök.

Dina arbetsuppgifter
❖ Leda och samordna byggprojekt från start till färdigställande
❖ Utföra kvalificerat nybyggnads-, renoverings- och tillbyggnadsarbete
❖ Fördela arbetsuppgifter och hålla i den dagliga planeringen på arbetsplatsen
❖ Vara kontaktperson gentemot kund under projektets olika faser
❖ Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och följer tidsplan
Vi söker dig som
❖ Har minst 5 års erfarenhet som byggnadsnickare
❖ Har erfarenhet av att leda andra och hålla i projekt
❖ Är noggrann, ansvarstagande och van att fatta egna beslut
❖ Trivs med att arbeta både självständigt och i team
❖ B-körkort är ett krav
❖ Goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift.
Välkommen att bli en del av Pebalantto Bygg & Inredning AB – tillsammans gör vi det omöjliga möjligt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: info@pebalantto.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Peba & Lantto Bygg och Inredning AB (org.nr 556834-9939)
Landsvägsgatan 1 (visa karta)
642 60  MALMKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Peba & Lantto Bygg & Inredning AB

Jobbnummer
9973883

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