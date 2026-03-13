Byggnadskonstruktör
Vill du vara med och skapa hem som håller i generationer? Som konstruktör på Vimmerbyhus får du en nyckelroll i ett företag där kvalitet och kärlek till hantverket är det viktigaste.
Om Vimmerbyhus
Vimmerbyhus designar och bygger kundunika hem sedan 1955. Med produktion i Vimmerby levererar företaget personliga hus till medvetna kunder i såväl privat som offentlig sektor. Husen byggs i ett kvalitativt och hållbart byggsystem i ett tätt samarbete med kunden, som har möjlighet att påverka form och funktion.
Som anställd på Vimmerbyhus får du vara en del av en familjär verksamhet, där man hjälps åt i stort och smått, och där man regelbundet erbjuds sociala personalaktiviteter. En platt organisation gör att man får stort eget ansvar och även frihet att lösa sina uppgifter. Samtidigt finns alltid kollegor och ledning på nära håll när det behövs. För rätt person finns goda möjligheter till distansarbete.
Rollen
Som konstruktör arbetar du tillsammans med flera andra konstruktörer på företaget, och ansvarar för att utifrån arkitektritningar göra konstruktionsberäkningar och ta fram underlag och ritningar till produktionen. Arbetet sker i tät dialog med företagets säljare, och kontakt förekommer även med byggföretag och kunder. Då rollen är relativt bred kan andra tillhörande uppgifter förekomma, såsom administration och inköp.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
God data-vana
Förståelse för konstruktion, genom att ha genomgått tekniskt gymnasium, eller motsvarande kunskaper erhållet på annat sätt.
Goda kunskaper i ritningsläsning
Goda färdigheter att kommunicera på svenska och/eller engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av CAD eller annan 3D-ritning
Erfarenhet av husproduktion
Erfarenhet/förståelse av byggbranschen
Kunskap inom husprojektering (el, vatten, ventilation).
Erfarenhet av beräkningar inom konstruktion.
Utbildning som byggingenjör, eller KY-utbildning som huskonstruktör eller husprojektör.
Vem är du?
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga förmågor och potential. Med datavana och förståelse för ritningar och konstruktion kan man lära sig uppgifterna i arbetet. I arbetet behövs en stor portion ödmjukhet. Du behöver vara strukturerad i ditt arbetssätt och samtidigt ha förmågan att vara flexibel till verksamhetens behov. Vi ser gärna att du är tekniskt intresserad och har ett intresse av byggnation.
Praktisk information
Tjänsten är placerad på Vimmerbyhus i Vimmerby. Heltid, provanställning som övergår i tillsvidareanställning. Tillträde snarast, efter överenskommelse.
Denna rekrytering genomförs av Kollega tillsammans med Vimmerbyhus - för anställning på Vimmerbyhus.
Ansökan är öppen till den 7 april, men processen kan komma att avslutas innan dess, så skicka in din ansökan och gör eventuella tester så snart som möjligt.
Du behöver inte skriva ett personligt brev när du söker jobb via Kollega.
Eftersom vi använder oss av evidensbaserad rekrytering, kommer det certifierade logik- och personlighetstestet UPP från Psykologisk Metod att ingå som en obligatorisk del av rekryteringsprocessen. Testet, som skickas till de som uppfyller kraven för tjänsten, är en viktig del av rekryteringen. Testerna, tillsammans med andra evidensbaserade metoder, gör så att arbetsgivaren kan fatta beslut på mer objektiva grunder, samt med mer omfattande information om dig som person - på grunder som spelar större roll för tjänstens utförande än vad formella meriter gör. På så sätt får fler kandidater, och framför allt fler kandidater utan så mycket utbildning och erfarenhet på området, möjlighet att komma fram i rekryteringen och få en likvärdig chans till tjänsten. När du söker arbete via Kollega så får du alltid återkoppling på hur många ansökningar som kommit in, på vilka grunder de olika urvalen genomförts, hur många som har gått vidare till respektive steg, och vilket steg du som kandidat nått fram till. Kollega använder inte AI i några urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7354203-1893476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kollega - matchning, rekrytering och bemanning A
(org.nr 559033-9262), https://jobb.kollega.one
Turbingatan 3 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY
