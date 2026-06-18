Byggnadsinspektör
Olofströms kommun / Säkerhetsjobb / Olofström Visa alla säkerhetsjobb i Olofström
2026-06-18
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Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!Publiceringsdatum2026-06-18Beskrivning
Idag vill fler och fler bygga hus och etablera företag i Olofströms kommun. Tempot kommer dessutom att höjas ännu mer inom några år, när Sydostlänken börjar byggas, så stambanan och Blekinge kustbana äntligen knyts ihop.
Vi söker därför en självgående byggnadsinspektör, som tillsammans med bygglovshanteraren kan
hantera bygglov, tillsyn och allt som följer med.Dina arbetsuppgifter
Tillsyn och ärendehantering enligt plan- och bygglagen.
Bistå folk och företag med information och rådgivning.
Utveckla byggkontorets mål och metoder.
Viss administration.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller kompetens som kan bedömas som likvärdig.
Goda kunskaper om plan- och bygglagen och dess tillämpning.
Insikt i hur en politisk styrd organisation fungerar.
Erfarenhet av lov- och tillsynsärenden samt byggnadsteknik är meriterande.Anställningsvillkor
Anställning enligt överenskommelse.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal!Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms Kommun
(org.nr 212000-0811), https://olofstrom.se/
Box 302 (visa karta
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293 24 OLOFSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Plan och bygg Kontakt
Vision Vision vision@olofstrom.se Jobbnummer
9969191