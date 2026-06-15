Byggnadsinspektör
Ronneby kommun, Miljö och byggnadsförvaltningen / Säkerhetsjobb / Ronneby Visa alla säkerhetsjobb i Ronneby
2026-06-15
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som byggnadsinspektör har du en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen och bidrar till en hållbar och trygg byggd miljö. Du arbetar med handläggning och tillsyn inom plan- och bygglagen (PBL) och har många kontakter med både privatpersoner, företag och andra myndigheter.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• handlägga bygglov, anmälningar och start- och slutbesked
• genomföra tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd
• utöva tillsyn enligt PBL
• ge råd och information till sökande och allmänhet
• samverka med kollegor inom kommunen samt externa aktörer
• bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner inom verksamheten
• bereda och föredra ärenden till miljö- och byggnadsnämndenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning inom bygg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• god kunskap om plan- och bygglagen (PBL) och tillhörande regelverk
• erfarenhet av arbete som byggnadsinspektör eller liknande roll är meriterande
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du arbetar självständigt, är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt och pedagogiskt bemötande.
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327155-2026-4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Miljö och byggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Byggenheten
Micael Sandberg micael.sandberg@ronneby.se 0457618243 Jobbnummer
9962788