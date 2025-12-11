Byggnadsinspektör
Åtvidabergs Kommun / Säkerhetsjobb / Åtvidaberg Visa alla säkerhetsjobb i Åtvidaberg
2025-12-11
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åtvidabergs Kommun i Åtvidaberg
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Samhällsbyggnadsförvaltningen söker en byggnadsinspektör!
Byggkontoret i Åtvidaberg är ett litet och engagerat team där varje medarbetare spelar en viktig roll i helheten. Vår styrka ligger i att vi arbetar nära varandra, delar kunskap och stöttar varandra i alla delar av uppdraget. Oavsett om det gäller bygglovshandläggning, tillsyn eller rådgivning kliver vi in där det behövs och bidrar tillsammans till en rättssäker och serviceinriktad verksamhet.
Som medarbetare hos oss får du en bred och varierad arbetsvardag där du både utvecklar din profession och har möjlighet att påverka processer och arbetssätt. Vi värdesätter ansvarstagande, god dialog och ett genuint engagemang för samhällsbyggnadsfrågor. På vårt kontor är det viktigt att vi trivs, har förtroende för varandra och arbetar prestigelöst mot gemensamma mål.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
I rollen som byggnadsinspektör säkerställer du laglig efterlevnad inom bygg- och markfrågor, arbetar i nära samverkan med både interna och externa parter för att uppnå verksamhetens mål.
Som byggnadsinspektör kommer du att arbeta med handläggning inom bygglov som exempelvis anmälan, tillsynsärenden, strandskydd och förhandsbesked. I arbetet kommer du att genomföra och dokumentera regelbundna inspektioner av byggarbetsplatser. Du kommer att ansvara för att granska och besluta om bygglovsansökningar samt säkerställa att de följer byggnormer och regler. Arbetet innebär även att ge vägledning till byggare, fastighetsägare och allmänheten i form av rådgivning och upplysningar.
Du som söker
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom byggteknik. Du har goda kunskaper om byggteknik, byggprocessen och de vanligaste AMA/BBR-normerna som styr byggandet.
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom bygglov eller arbete i byggbranschen/projektering. Vi ser gärna att du har arbetat med bygglovsärenden i en kommun och har god vana att läsa ritningar och tekniska handlingar. Du har erfarenhet av att inspektera byggprojekt och utföra tillsyn, strandskydd samt förhandsbesked. B-körkort är ett krav eftersom tjänsten innebär förflyttning inom kommunen.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående och har en god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad och är tillmötesgående i ditt bemötande. Vi ser att du är stresstålig och håller dig lugn i pressade situationer. Vi ser även att du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift samt har en god analytisk förmåga.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 januari. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs kommun
(org.nr 212000-0415) Kontakt
Verksamhetschef Byggkontoret
Johan Älvedal johan.alvedal@atvidaberg.se Jobbnummer
9639846