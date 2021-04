Byggnadsingenjör/teknisk innesäljare sökes - Framtiden i Sverige AB - Byggjobb i Mölndal

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Mölndal2021-04-02Är du byggnadsingenjör och har ett stort teknikintresse som du vill kombinera med kundkontakt? Då är du kanske den vi söker!2021-04-02Som innesäljare kommer du att ingå i en stor koncern som arbetar globalt inom isolerings- och byggnadsmaterial, du kommer att tillsammans med dina kollegor ta in offerter och se till att ni kan offerera kunden på rätt sätt.Du kommer ha kundkontakt både över telefon och mail där du tar emot frågor samt förfrågningar på offerter. För att kunna skicka en komplett offert så ingår det att du behöver mängda material i Autocad och ha en löpande dialog med kunden.Exempel på arbetsuppgifter är:Mängda produkter för att kunna sätta upp en korrekt offertGöra enklare dimensioneringar av bland annat panelerHa kundkontakt, svara på frågor och ta in förfrågningsunderlagAdministrera inkommande orders och skicka ut orderbekräftelserVår kund är ett globalt och världsledande företag inom byggnads och isoleringsmaterial för högpresterande innovativa lösningar med låga koldioxidutsläpp. Uppdraget är att skapa en framtid med obefintligt nettoutsläpp för människors välbefinnande. Nu söker dom en ny kollega som ska arbeta i den utvecklande rollen som innesäljare. Du kommer att arbeta på deras kontor i Mölndal och ingå i ett team på 17 personer.Skallkrav:Högskoleutbildning/byggnadsingenjör eller motsvarandeFlytande svenska och engelskaKunskaper i något CAD programVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi gärna att du är en noggrann problemlösare, du har också konsten att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kunder som kollegor.Du är beredd att anta en personlig utmaning och tar dig gärna an nya uppgifter på eget initiativ. Du är en engagerad lagspelare som är skicklig på att föra dialog med kunder och är inte rädd att hugga i där det behövs.Vidare är du flexibel och ser möjligheter, du arbetar proaktivt och är självgående.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671162