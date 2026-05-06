Byggnadsingenjör för statusbesiktning och underhållsplan
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag inom kommunal fastighetsförvaltning där tre äldre bostadsbyggnader med lägenheter, lokaler och teknikutrymmen behöver en uppdaterad teknisk statusbedömning och en tydlig plan framåt. Fokus ligger på att skapa ett användbart beslutsunderlag för fortsatt underhåll, prioriterade åtgärder och energieffektivisering.
Du arbetar med helheten i byggnadernas skick - från grund, stomme, fasader, tak och klimatskal till VVS, el, ventilation och gemensamma utrymmen. Uppdraget omfattar också ritningsframtagning och tydlig dokumentation som ska kunna användas i den långsiktiga förvaltningen. Det här är en intressant roll för dig som gillar att kombinera platsbesök, teknisk analys och konkreta rekommendationer med verklig påverkan på framtida investeringar.
ArbetsuppgifterDu genomför platsbesök, okulära besiktningar och dokumentstudier för att bedöma byggnadernas tekniska skick.
Du identifierar tekniska brister, risker och återstående teknisk livslängd i byggnadsdelar och system.
Du tar fram planritningar i PDF och DWG i skala 1:100.
Du upprättar PM för statusbesiktning, underhållsplan och åtgärdsförslag med tydliga slutsatser, iakttagelser och rekommendationer.
Du föreslår prioriterade åtgärder på kort och medellång sikt samt beskriver deras effekt och relevans.
Du tar fram förslag på energieffektiviserande åtgärder för byggnaderna.
Du samordnar relevanta specialistkompetenser och deltar i nödvändiga avstämningar under arbetets gång.
Du redovisar antaganden, avgränsningar och delar som inte kunnat bedömas på ett tydligt sätt.
KravDu har själv, eller genom nära samarbete, tillgång till kompetens inom byggnadsteknisk besiktning, energianalys, underhålls- och åtgärdsplan samt ritningsframtagning.
Du kan genomföra tekniska tillståndsbedömningar genom platsbesök, okulär besiktning och dokumentstudier.
Du kan ta fram tekniska underlag som omfattar byggnadstekniska delar, VVS och el samt beskriva identifierade brister och risker.
Du kan leverera planritningar i PDF och DWG samt PM i PDF och redigerbart format.
Du arbetar strukturerat och kan ta fram tydliga bedömningar, konsekvensbeskrivningar och rekommenderade åtgärder.
MeriterandeInstallationskompetens inom VVS och el.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7687872-1983869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
