Byggnadsinformationsförvaltare till fastighetsenheten
Riksdagsförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att stödja riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Vill du arbeta i hjärtat av den svenska demokratin och bidra till att utveckla verksamheten som stöttar riksdagens arbete? Nu söker vi en byggnadsinformationsförvaltare för att ytterligare höja fastighetsenhetens kompetens inom digitala arbetssätt och BIM.
Fastighetsenhetens 35 medarbetare ansvarar framför allt för att vårda, bevara och utveckla riksdagens byggnader och samlingar av konstföremål. Riksdagens hus tillhör det svenska kulturhistoriska arvet och är skyddsobjekt.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som byggnadsinformationsförvaltare arbetar du med att införa och förvalta BIM samt med att strukturera, kvalitetssäkra och tillgängliggöra Riksdagsförvaltningens byggnadsinformation. Du hanterar modell- och ritningsunderlag och ansvarar tillsammans med en kollega för fastighetsenhetens ritningsarkiv. I arbetet ingår att säkerställa att handlingar, metadata och modeller är korrekta, kompletta och spårbara.
I rollen ingår att ta emot och lämna ut modellbaserat projektunderlag, uppdatera digitala underlag samt bistå fastighetsenhetens övriga funktioner med ritningar och byggnadsinformation. Du arbetar löpande med att uppdatera fastighetssystem som FM Access och Faciliate med korrekt och kvalitetssäkrad information, inklusive rums- och areadata enligt gällande standarder, samt säkerställer informationsflöden mellan modeller och förvaltningssystem.
Du ansvarar för att utveckla och förvalta system och arbetssätt för ritningshantering, fastighetsdokumentation och digitala tvillingar. I detta ingår att följa fastställda riktlinjer för klassificering, namngivning och struktur samt att bidra till vidareutveckling av verksamhetens rutiner. Arbetet omfattar även hantering av informationsklassning kopplat till ritningsarkiv och informationssäkerhet.
Rollen innefattar även intern support och utbildning, där du stöttar kollegor i att hitta rätt information och förstå system och rutiner. Du samverkar med medarbetare från förvaltningens olika verksamheter samt med externa aktörer och bevakar omvärlden inom området byggnads- och fastighetsinformation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ingenjör inom installation och bygg alternativt arkitekt eller har en yrkeshögskoleutbildning inom området CAD/BIM eller motsvarande utbildning med intresse för teknisk fastighetsinformation.
Du har goda kunskaper i AutoCAD och i Revit. Det är meriterande om du har erfarenhet som informationsförvaltare av CAD/BIM/DU eller har arbetat som projektör inom en installationsdisciplin, exempelvis inom el eller vvs.
Det är ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med databashantering och kan beskriva hur du arbetar med informationshantering med XML eller CSV. Det är meriterande om du har goda kunskaper i programvarorna Faciliate och FM Access eller andra motsvarande fastighetssystem samt erfarenhet av programmering. Erfarenhet av arbete inom offentliga organisationer är också meriterande.
I ansökningsprocessen kan du komma att behöva visa upp referensarbeten för bedömning.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du har en hög servicekänsla, är nyfiken och har en vilja att sätta dig in i verksamheten för att förstå vilka behov som finns. Eftersom arbetet innebär många kontaktytor behöver du vara både kommunikativ och lyhörd samt ha god samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroende. Vidare är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor i fråga om semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid. Arbetet bedrivs till stor del i säkerhetsskyddsklassificerat nätverk, vilket gör att distansarbete endast kan ske i mindre utsträckning.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se senast den 9 februari 2026.
Referensnummer: 941-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skicka ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Ulrika Sjöholm, enhetschef, 08-786 43 37
Jenny Carlson, HR-specialist, 08-786 67 02
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9692974