Byggnadsarbetare till Byggservice
Gävle Byggteam AB / Snickarjobb / Gävle
2025-11-13
Vi på Byggteam är specialiserade mot försäkringsarbeten. Det betyder att vi har väldigt varierande projekt. Från att reparera ett diskbänksåp efter en läckande blandare till nybyggnation av en villa som brunnit ner. Gemensam nämnare är att vi nästan alltid arbetar hemma hos privatpersoner i deras hem.
Arbetets karaktär är till mångt och mycket självständigt och det krävs att du har en förmåga att skapa goda relationer och leverera resultat av god kvalité då kundkontakt är ständigt förekommande. Att du har ett högt säkerhetsmedvetande i ditt arbete ser vi som en självklarhet, eftersom vi prioriterar en säker arbetsmiljö. Givetvis har du ett gäng härliga kollegor nära till hands och i ditt arbete har du en digital plattform till hjälp, där arbetsordrar och viktig information hämtas.Publiceringsdatum2025-11-13Profil
Vi ser gärna att du har arbetat med byggservicearbeten tidigare med tanke på arbetsinnehållets variation och karaktär. Arbetet ställer krav på ditt yrkeskunnande, din förmåga att samordna och planera dina arbeten samt din sociala förmåga. För att våra kunder ska känna sig trygga och bekväma med oss är det av stor vikt att du är professionell i ditt bemötande, är förtroendeingivande och har ett serviceinriktat arbetssätt. Du bör trivas med att arbeta självständigt och vara delaktig i projekt från början till slut. Det är meriterande att ha arbetat med MEPS.
På Byggteam tar vi hand om våra medarbetare och genomför ingående introduktioner för att du ska få en så bra start som möjligt hos oss. Vi har friskvård och arbetstidsförkortning för alla anställda samt månar om det sociala i arbetsgruppen.
Tjänsten är tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Urval sker löpande.
Det är ett krav för tjänsten att du:
har B-körkort
har svenskt yrkesbevis inom något av dessa: trä, betong, murare/plattsättare.
flerårig erfarenhet som byggnadsarbetare, gärna inom byggservice
behärskar det svenska språket i tal och skrift
Varmt välkommen in med din ansökan!
Janne Martinsson 070-331 08 73 Frågor om arbetsprocessen & tjänstens innehåll
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi väljer ut sökande löpande under ansökningstiden.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Byggteam
Byggteam är ett traditionsfyllt bolag som funnits sedan 1982. Vår huvudinriktning är att hjälpa försäkringsbolag med deras byggskador. Vi är just nu i en expansiv fas och utökar vår verksamhet. Vi har en enkel filosofi som går ut på att vi håller vad vi lovar och att vi försöker eliminera allt onödigt.
Vår vision på Byggteam är att bli störst på att hantera försäkringsbolagens byggskador i Sverige. En resa som precis har börjat och som du har en möjlighet att bli en del av. Huvudkontoret ligger i Gävle.
Du blir en del av Castanum-koncernen där bl a även Picea & Jamtbygg ingår.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@gavlebyggteam.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Byggteam AB
(org.nr 556752-5018) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Byggteam Kontakt
Janne Martinsson rekrytering@gavlebyggteam.se 0703310873 Jobbnummer
9604234