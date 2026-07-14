Byggnadsarbetare montage & service
TP Byggpartner AB / Grovplåtslagarjobb / Burlöv Visa alla grovplåtslagarjobb i Burlöv
2026-07-14
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TP Byggpartner AB i Burlöv
Yrkesbeskrivning: Byggnadsarbetare – montage & service
En byggnadsarbetare inom montage & service arbetar med flera olika typer av uppgifter på byggarbetsplatser, fastigheter och renoveringsprojekt. Rollen är flexibel och passar personer som gillar varierande arbetsdagar.
Vanliga arbetsuppgifter
Montering av byggdelar, inredning, konstruktioner och utrustning
Service och reparationer på byggprojekt
Snickare, betongarbetare och andra yrkesgrupper
Plåtslageri är en merit
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: info@tpbyggpartner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TP Byggpartner AB
(org.nr 559436-1437)
232 37 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mimmi H mimmi@tpbyggpartner.se 076-2058448 Jobbnummer
10002631