Byggnadsarbetare montage & service

TP Byggpartner AB / Grovplåtslagarjobb / Burlöv
2026-07-14


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Yrkesbeskrivning: Byggnadsarbetare – montage & service
En byggnadsarbetare inom montage & service arbetar med flera olika typer av uppgifter på byggarbetsplatser, fastigheter och renoveringsprojekt. Rollen är flexibel och passar personer som gillar varierande arbetsdagar.
Vanliga arbetsuppgifter
Montering av byggdelar, inredning, konstruktioner och utrustning
Service och reparationer på byggprojekt
Snickare, betongarbetare och andra yrkesgrupper
Plåtslageri är en merit

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: info@tpbyggpartner.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TP Byggpartner AB (org.nr 559436-1437)
232 37  ARLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mimmi H
mimmi@tpbyggpartner.se
076-2058448

Jobbnummer
10002631

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