Byggnadsarbetare Hus Norra Norrland - Skellefteå - Skanska Sverige AB

Skanska Sverige AB / Snickarjobb / Skellefteå2021-06-29Skanska söker just nu flera drivna träarbetare/betongarbetare till vår husbyggnads verksamhet i Skellefteå. Här får du möjlighet att skaffa dig arbetslivserfarenhet, fortbildning samt kompetenshöjning. På Skanskas projekt och arbetsplatser har vi ett fokus på en bra och säker arbetsmiljö, grönt byggande och byggande med hög produktivitet, där är vi världsledande! Som medarbetare på Skanska får du vara med och bidra till ett bättre samhälle. Vi bygger städer och fastigheter för framtiden. Låter det spännande? Ansök redan idag.Skanskas husbyggnadsverksamhet i Norra Norrland Norr bygger det flesta typer av byggnader. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och arbetar med nyproduktion och ombyggnation av bland annat sjukhus, handelslokaler, skolor, kontor, bostäder och industriprojekt, med ambitionen att vara en förebild inom svenskt näringsliv gällande hållbart samhällsbyggande, arbetsmiljö och lönsamhet.2021-06-29Som träarbetare kommer du att arbeta med Skanskas ombyggnationer, nybyggnationer. Rollen är dynamisk och bjuder på variationsrika arbetsdagar i olika byggprojekt med stora möjligheter att utveckla dina yrkeskunskaper. Du kommer att arbeta i ett team där alla har en viktig uppgift att utföra sina arbetsuppgifter på så bra sätt som möjligt och alltid med fokus på säkerhet och produktivitet. Yrkesbevis, körkort samt bil är krav.Den vi sökerFör att trivas hos oss har du ordning omkring dig, trivs att arbeta i grupp och du bidrar också till en god stämning. Du är positiv som person och ser möjligheter istället för hinder. Du är självgående och har ett driv att få saker ur händerna. Du tvekar inte att komma med idéer om du ser att något kan göras bättre, säkrare och effektivare. Du känner en stolthet i ditt arbete och ser ditt bidrag i projektet. I rollen krävs erfarenhet av arbete inom byggbranschen och liknande arbete.I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid din personlighet, det är viktigt för oss att du blir en i gänget.Intresserad?Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast den 2021-07-20.Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Örjan Kallin på telefonnummer:010-4495456 eller via e-post: orjan.kallin@skanska.se Lön enligt avtal mmVälkommen med din ansökan!Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världens största byggföretag. Vi är fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-07-20Skanska Sverige AB5837555