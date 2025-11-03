Byggnadsarbetare
2025-11-03
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
, Göteborg
, Mölndal
SCA Munksund
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en vikarierande byggnadsarbetare/ställningsbyggare till SCA Munksund AB. Vikariatet sträcker sig till och med 31 augusti 2026.
Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Vi söker en vikarierande byggnadsarbetare till vår Bygg- och Fastighetsavdelning som i huvudsak arbetar med fastighetsunderhåll och ställningsbyggnationer. Du kommer även att registrera och uppdatera anläggningsinformation samt hantera och avrapportera arbetsorder i underhållsystemet.
Du kommer ingå i en grupp om fem byggnadsarbetare/ställningsbyggare med hela fabriken som arbetsområde.
Vem är du?
Du har en 3-årig gymnasieutbildning inom bygg- och anläggning. Erfarenhet av byggnadsarbete eller ställningsmontage är meriterande. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt på din personlighet då vi värnar om gruppdynamik och långsiktiga lösningar. Som person är du strukturerad, driftig och duktig på att samarbeta. Du har inga problem med att arbeta självständigt och har ett driv att lära dig nytt och utvecklas. Att hålla din kompetens uppdaterad med de utvecklingar/förändringar som sker inom området är självklart för dig.
Vi tror på kraften i olikheter och vet att mångfald av erfarenheter, bakgrunder och perspektiv gör oss starkare. Oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller var du befinner dig i livet - har vi plats för dig som vill bidra, utvecklas och göra skillnad.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en arbetsplats med stark gemenskap och respekt för alla individer. Du får en fri roll med stort eget ansvar och goda möjligheter till både teknisk och personlig utveckling.
Tjänsten är ett vikariat till och med 31 augusti 2026.
Tillträdesdag enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Roger Brännström, 0911-98 019
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta HR Business Partner Anna-Karin Posse, 076-771 13 81
Facklig företrädare är Stefan Lundqvist, 0911-983 12
Sista ansökningsdag är 2025-11-16
I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling.
Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,7 miljoner hektar i norra Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror.
För mer information, besök sca.comSCA - Vi drivs av skogens kraft
Läs mer om SCA som arbetsplats på SCA som arbetsgivare - SCA Ersättning
