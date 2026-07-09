Byggnadsantikvarie till Västergötlands museum
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2026-07-09
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Västergötlands museum är ett attraktivt besöksmål och en välkänd kulturinstitution i Västsverige och nationellt. Med en av Sveriges rikaste föremålssamlingar, ett 40-tal byggnader, omfattande grönområden och ett museijordbruk erbjuder museet en unik kombination av kulturarv, natur och forskning.
Västergötlands museum är en självständig stiftelse som har till ändamål att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan kulturell verksamhet inom Skaraborg. Att samverka med företrädare för den statliga kulturminnesvården inom länet och förvalta stiftelsens samlingar, byggnader, markområden och övriga tillgångar ingår också i museets uppdrag.
Museets stiftare är Västra Götalandsregionen, Skara kommun och Västergötlands Fornminnesförening. Läs mer om museets verksamhet via www.vastergotlandsmuseum.se.
Vill du veta mer om vårt område se www.livetiskaraborg.se.
Vi utvecklar och stärker vår verksamhet och söker ytterligare en byggnadsantikvarie. Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta brett med byggnadsvård, dels vid museets friluftsmuseum Fornbyn och övriga besöksmål, dels med byggnadsantikvarisk handläggning, förmedling, rådgivning och uppdrag runt om i Skaraborg.
En del av tjänsten är vikt åt vårt friluftsmuseum Fornbyn, som speglar landskapets byggnadskultur. Ditt arbete i Fornbyn handlar om att bevara och utveckla miljöerna samt använda Fornbyn som en publik arena för byggnadsvård.
Dessutom har du ett ansvar för museets yttre besöksmål; Kråks herrgård, museijordbruket Heljesgården, Ölanda kapell, Kata Gård med flera.
I övrigt handlar tjänsten framför allt om rådgivning och kunskapsförmedling till allmänheten, handlägga plan- och bygglovsärenden samt till viss del gemoföra uppdrag som antikvarisk medverkan, dokumentationer och utredningar.
Du ska vara utåtriktad, van vid att leda projekt och arbeta såväl självständigt som i grupp. I tjänsten ligger det att samverka med andra organisationer och institutioner för att bevara, vårda och förmedla Skaraborgs byggnadsarv. Kvalifikationer
• Du har akademisk examen med bebyggelseantikvarisk inriktning eller likvärdig
• Erfarenhet av handläggning och antikvarisk kontroll enligt PBL, att vara certifierad är meriterande
• Erfarenhet av projektledning
• Körkort B är ett krav
• Erfarenhet av arbete med friluftsmuseer är meriterande
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader
• Omfattning: 100 %
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Placeringsort: Skara, Västra Götaland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: rekrytering@vgmuseum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggnadsantikvarie". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Västergötlands Museum
, https://vastergotlandsmuseum.se/
Stadsträdgården (visa karta
)
532 23 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västergötlands Museum Kontakt
Facklig företrädare, DIK
Stina Svantesson stina.svantesson@vgmuseum.se 070-167 24 06 Jobbnummer
9998767