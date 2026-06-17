Byggnadsantikvarie
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2026-06-17
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Stockholms stift söker en byggnadsantikvarie till Projekt Vård- och underhållsplaner
Vill du bidra till att underhålla och bevara ett omistligt kulturarv, utveckla dina kunskaper kring kulturhistorisk värdering och urval eller kanske byggnadsvård? Som projektanställd byggnadsantikvarie kommer du ingå i en grupp av erfarna kyrkoantikvarier och en byggnadsingenjör med Stockholms stift som arbetsplats.
OM STOCKHOLMS STIFT OCH STIFTSKANLSIET
Stockholms stift sträcker sig från Össeby i norr till Botkyrka i söder och från Djurö-Möja-Nämdö i öster till Adelsö-Munsö i väster. Stiftet bildades 1942 och är det yngsta men också det till medlemsantalet största av Svenska kyrkans tretton stift.
Stockholms stiftskansli har cirka 65 medarbetare som tillsammans bär ett brett och meningsfullt uppdrag: att främja och utöva tillsyn över stiftets församlingar och pastorat. Kansliet arbetar med stöd kopplat till församlingarnas grundläggande uppgift – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – liksom med ledarskap, fastigheter, ekonomi, juridik och hållbarhet. Stiftskansliet är organiserat i fem enheter och leds av en stiftsdirektor, i nära samarbete med biskopen. Stiftskansliets kontor är aktivitetsbaserat och finns i nyrenoverade Sankt Jacobsgården invid Kungsträdgården i centrala Stockholm.
Som anställd i Svenska kyrkan kommer du att verka i en platt organisation där samverkan, kunskapsutbyte och kompetensutveckling genomsyrar verksamheten.
Allt arbete baseras på vår värdegrund: Församlingen i fokus – Styrkan sitter i gruppen – Aktivt medarbetarskap. Vi använder digitala verktyg, digitaliserat arbetsmaterial och arbetar och samverkar i Microsoft 365.
OM TJÄNSTEN
Svenska kyrkan har inlett ett spännande och utmanande förändringsarbete i syfte att säkerställa en god och hållbar förvaltning av kyrkobyggnader och övrigt fastighetsbestånd för framtiden. Som byggnadsantikvarie kommer du att ingå i en projektgrupp inom enheten för fastighet, kulturarv och prästlönetillgångar. Projektet har som mål att stötta församlingar och pastorat i Stockholms stift i upprättandet av vårdprogram och underhållsplaner, för såväl kulturmiljölagskyddade kyrkobyggnader och kyrkotomter, som andra byggnadsverk. Vi arbetar efter en egen värderingsmodell som baseras på Riksantikvarieämbetets modell för värdering och urval och är utvecklad för att skapa nytta för kyrkoråd och förvaltare.
I rollen som byggnadsantikvarie kommer du att bistå med antikvarisk kompetens i utvecklingen av förvaltningen av de kyrkliga kulturarven. För att trivas behöver du vilja arbeta i en organisation som bygger på kristen tro, tillit och samhällsengagemang.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som är en kommunikativ lagspelare med stort inre driv och som vill vara en del av en arbetsgrupp präglad av kompetens och arbetsglädje. Vi vill att du har:
Byggnads- eller bebyggelseantikvarisk utbildning eller motsvarande
God kunskap om och erfarenhet av att utföra kulturhistorisk analys
God kunskap om byggnadsvård och om antikvariska material och metoder
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Förmåga att kortfattat och pedagogiskt formulera kunskaps-värden och upplevelsevärden, liksom att formulera antikvariska krav och riktlinjer i ett vårdprogram
God samarbetsförmåga
God förmåga att arbeta strukturerat och leverera enligt tidplan
Förmåga att självständigt söka historisk information, ritningar med mera i olika arkiv samt digitalt
Vana av att fotografera och redigera bilder, arbeta i InDesign och i Officepaketet
Stockholms stift välkomnar och värdesätter mångfald och eftersträvar jämn könsfördelning. Vi arbetar aktivt med ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och trivsel. Medarbetare erbjuds bland annat subventionerad lunch och friskvårdsbidrag. Det är möjligt att arbeta delvis på distans när arbetsuppgifterna så tillåter.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Projektanställning till och med 2028-12-31
Tillträdesdag: Snarast eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 5 augusti 2026
Intervju: Första intervjuerna planeras till 10–14 augusti 2026
Frågor om tjänsten besvaras av:
Enhetschef Rickard Isaksson, tfn 08-508 940 27
HR-ansvarig: Annika Magnusson tfn 08-508 940 43
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter via länken: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/integritetspolicy-for-stockholms-stift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Stift
(org.nr 252010-0138), https://www.svenskakyrkan.se/
Box 16306 (visa karta
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103 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stift Jobbnummer
9967115