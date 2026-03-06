Byggmedarbetare sökes

Siölands Mur & Bygg AB / Grovarbetarjobb / Svedala
2026-03-06


Vi söker en praktiskt lagd och pålitlig person som vill bli en del av vårt team!

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
• Assistera våra hantverkare vid byggprojekt
• Utföra enklare snickeri-, rivnings- och städjobb
• Ansvara för transporter och leveranser mellan arbetsplatser
• Hålla ordning på material och verktyg

Vi söker dig som:
• Är händig, flexibel och inte rädd för att ta i
• Har B-körkort (krav)
• Kan arbeta självständigt och i team
• Har erfarenhet från bygg, fastighet eller liknande arbete (meriterande men inte krav)

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
Ansökan skickas via mail till ebba@siolandsbygg.se.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: ebba@siolandsbygg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Byggmedarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Siölands Mur & Bygg AB (org.nr 556621-9480)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ebba Siöland
ebba@siolandsbygg.se

Jobbnummer
9780626

