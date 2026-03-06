Byggmedarbetare sökes
Siölands Mur & Bygg AB / Grovarbetarjobb / Svedala
2026-03-06
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
Vi söker en praktiskt lagd och pålitlig person som vill bli en del av vårt team!
Vi söker en praktiskt lagd och pålitlig person som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
• Assistera våra hantverkare vid byggprojekt
• Utföra enklare snickeri-, rivnings- och städjobb
• Ansvara för transporter och leveranser mellan arbetsplatser
• Hålla ordning på material och verktyg
Vi söker dig som:
• Är händig, flexibel och inte rädd för att ta i
• Har B-körkort (krav)
• Kan arbeta självständigt och i team
• Har erfarenhet från bygg, fastighet eller liknande arbete (meriterande men inte krav)
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
Ansökan skickas via mail till ebba@siolandsbygg.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: ebba@siolandsbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Byggmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siölands Mur & Bygg AB
(org.nr 556621-9480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ebba Siöland ebba@siolandsbygg.se Jobbnummer
9780626