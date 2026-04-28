Byggmedarbetare sökes B-körkort krävs
Gold Town Bygg AB söker en erfaren och praktiskt kunnig person inom bygg och snickeri för arbete i Skellefteå med omnejd.
Vi söker dig som har arbetat praktiskt inom bygg, renovering, snickeri eller liknande arbeten. Du kan ha fått din erfarenhet i Sverige eller i ett annat land. Det viktigaste är att du är duktig med händerna, vill arbeta, är noggrann och har rätt inställning.
Du behöver inte kunna alla svenska branschregler från början. Det viktigaste är att du har praktisk erfarenhet och är villig att lära dig hur arbetet ska utföras enligt svenska regler och krav.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Arbetet kan bland annat bestå av:
Renoveringar och ombyggnationer
Invändiga och utvändiga snickeriarbeten
Regling, gipsning, panel, dörrar, fönster och enklare byggmoment
Rivning och förberedande arbeten
Montering och färdigställande arbeten
Arbete hos både privatpersoner och företag
Du kommer att arbeta tillsammans med mig och med tiden kunna ta mer eget ansvar beroende på erfarenhet och kunskap.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bygg, snickeri eller renovering
Har B-körkort
Är noggrann och ansvarstagande
Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
Är pålitlig och passar tider
Vill lära dig svenska arbetsmetoder och branschregler
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har en positiv inställning och vill göra ett bra jobb
Svenskt yrkesbevis är meriterande men inget krav. Erfarenhet från byggarbete i andra länder är också värdefullt.
Du behöver kunna kommunicera på arbetsplatsen, men perfekt svenska är inget krav. Det viktigaste är att vi kan förstå varandra och att du kan ta till dig instruktioner.
Vi erbjuder
Heltidsarbete eller anställning enligt överenskommelse
Varierande byggprojekt
Möjlighet att utvecklas inom svensk byggbransch
Ett mindre företag med nära samarbete
Möjlighet till mer ansvar över tid
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till:info@goldtownbygg.se
Ange gärna "Ansökan Snickare" i ämnesraden.
Skriv kort om din erfarenhet, vilka byggarbeten du har gjort tidigare, om du har körkort och när du kan börja.
Välkommen med din ansökan till Gold Town Bygg AB!
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: info@goldtownbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gold Town Bygg AB
(org.nr 556812-9471) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9881247