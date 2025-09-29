Byggmax Skene söker Platschef
2025-09-29
Nu söker vi en platschef till Byggmax i Skene.
Vi på Byggmax vill att alla ska ha möjlighet att förverkliga sina byggdrömmar. Vi söker dig som vill vara med på en spännande resa mot att bli världens bästa byggvaruhandel.
Som Platschef har du ansvar för driften, personalen och resultatet på din butik. Du arbetar aktivt tillsammans med dina medarbetare för en fantastisk arbetsplats och en positiv kundupplevelse. Du har förmågan att samarbeta och skapa relationer med både kunder och medarbetare.
Våra förväntningar på dig som Platschef:
* Ledarskap: Kunna leda och inspirera medarbetare samt kommunicera professionellt med kunder och leverantörer.
* Närvaro: Vara en del av teamet och agera förebild.
* Ansvar: Planera och hantera utmaningar både på kort och lång sikt.
* Affärsmässig: Ha kunskap om försäljningsrapportering, uppföljning och budgetering.
Vi söker dig som har:
* Tidigare ledarerfarenhet
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska och engelska
Har du även erfarenheten från en ledande befattning inom detaljhandeln, erfarenhet från försäljning, drift och resultatansvar är det en merit.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande!
Känner du att detta är rätt utmaning för dig? Vänta inte med att skicka oss din ansökan då vi intervjuar löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdagen. Innan anställning görs alltid en bakgrundskontroll och kreditupplysning.
I samband med denna rekrytering samarbetar Byggmax med Retail Recruitment, har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Monica Sveiven.
Välkommen till Byggmax!
Alla hemmasnickare ska kunna förverkliga sina byggdrömmar, det tycker i alla fall vi på Byggmax. Oavsett om det handlar om inomhus-, utomhus- eller trädgårdsprojekt. Därför jobbar alla Byggmaxare mot samma mål: att ge dessa hemmasnickare både råd och möjlighet till det!
Byggmax har totalt över 190 butiker fördelat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver de fysiska butikerna finns även en ständigt växande e-handel. Sedan starten 1993 har Byggmax haft som affärsidé att vara det bästa och billigaste alternativet för hobbysnickare och proffs som vill köpa byggmaterial av bra kvalitet. Vi har gått från att vara en ettrig uppstickare till att bli en av Sveriges största byggmaterialkedjor. Med hjälp av ständiga förbättringar, löpande effektiviseringar och en förändringsbenägen företagskultur har bolaget blivit ett av branschens lönsammaste. I koncernen Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, Buildor, Right Price Tiles och Næstved Lavpristræ.
