Bygglovsregistrator till Alingsås kommun
Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Säkerhetsjobb / Alingsås Visa alla säkerhetsjobb i Alingsås
2026-02-18
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Här hittar du en välbevarad stadskärna och en levande landsbygd med vacker natur. Med goda pendlingsmöjligheter är det också nära till Göteborgs storstadspuls och resten av Västsverige.
Över 42 000 invånare och nära 4 000 medarbetare gör Alingsås till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du själva ska kunna vara med och påverka. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Bygglovsenheten är placerad i centrala Alingsås med närhet till både buss- och tågförbindelser. På enheten arbetar 10 personer som tillsammans hanterar hela bygglovsprocessen. På enheten arbetar byggnadsinspektörer, bebyggelseantikvarie, koordinator och bygglovsregistrator. På hela bygg- och miljöavdelningen arbetar totalt cirka 35 medarbetare med bland annat bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll.
Vi söker nu en Bygglovsregistrator till vår verksamhet.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bl. a:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som bygglovsregistrator har du en central och kvalificerad roll inom bygglovsenhetens verksamhet. Du ansvarar för service, handläggning och för att enheten har en rättssäker och välfungerande informationshantering.
I uppdraget ingår kvalificerad administration där du registrerar och diarieför inkommande och utgående handlingar. Du har god kunskap om vilka handlingar som ska diarieföras samt om regelverket kring allmänna handlingar och sekretessbedömningar.
Rollen omfattar även utrednings-, planerings- och utvärderingsarbete samt handläggning inom ramen för plan- och bygglagen (PBL) och bygglovsenhetens verksamhetsområde.
Du ger service och rådgivning till allmänheten, ansvarar för posthantering och utlämnande av allmänna handlingar. Vidare medverkar du i utvecklingen av rutiner för enhetens dokument- och ärendehantering och är systemadministratör i ärendehanteringssystemet. I uppdraget ingår också ansvar för att säkerställa fungerande rutiner och processer för registraturen som helhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med hög kunskap inom plan- och bygglagen (PBL) alternativt är examinerad bygglovshandläggare. Vi tänker att din examen omfattar kurser inom PBL och att du har god kunskap inom offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och kommunallagen. Du behöver ha kunskap om myndighetsarbete, gärna på kommunal förvaltning samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att granska ritningar, författa tjänsteskrivelser samt hantera och samordna arbetsflöden kopplat till bygglovsprocesserna. Kunskap om digitala verktyg såsom GIS-system och våra ärendehanteringssystem Nova och Platina ses också som meriterande.
Rollen innebär många kontakter med byggherrar och kommuninvånare, vilket ställer krav på att du är serviceinriktad och har lätt för att uttrycka dig tydligt och professionellt. Du känner dig trygg i att ställa tydliga krav när det behövs och behåller lugnet även i pressade situationer.
Du har god initiativförmåga, tar ansvar för ditt arbete och kan planera och prioritera på ett effektivt sätt. Noggrannhet och ett lösningsinriktat förhållningssätt är självklara delar av ditt arbetssätt.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att nå verksamhetens mål. Samarbete faller sig naturligt för dig och du bidrar gärna till en positiv teamkänsla och en framåtdrivande arbetsmiljö.
Du blir en viktig del av arbetsgruppen, och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef bygglovsenheten
Martin Frank Cederbom martin.frank-cederbom@alingsas.se 0322617006 Jobbnummer
9750625