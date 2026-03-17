Bygglovshandläggare med samordningsansvar
2026-03-17
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Hos oss blir du en del av bygg- och miljöförvaltningen som utöver denna tjänst består av förvaltningschef, administratör, en tillsyns-/bygglovshandläggare, planarkitekt, fyra miljöinspektörer samt en timanställd inspektör. Vi sitter samlat i Herrljunga kommunhus, bara några minuters promenad från tågstationen. Förvaltningen präglas av korta beslutsvägar och ett nära samarbete där vi tar gemensamt ansvar för helheten och hjälper varandra i bedömningar
* Uppdraget
Tjänsten som bygglovshandläggare med samordningsansvar består av två delar. Som bygglovshandläggare arbetar du serviceinriktat, rättssäkert och skyndsamt med ärenden inom plan- och bygglagen (PBL). Den samordnande delen innebär att du driver struktur, prioritering och utveckling inom bygglovsområdet, fungerar som stöd i bedömningar och planering och deltar i det förvaltningsövergripande arbetet med styrdokument och utvecklingsfrågor.
* Dina arbetsuppgifter som bygglovshandläggare
Du handlägger lov- och anmälningsärenden enligt PBL, såsom bygglov, förhandsbesked, tekniska samråd, inspektioner och rådgivning. Även strandskyddsärenden ingår. I rollen har du löpande kontakt med byggherrar, allmänhet, konsulter, andra myndigheter och jurister. Förvaltningen har de senaste åren satsat särskilt på tillsyn enligt PBL, och du blir en viktig del i att fortsätta med detta arbete. Många beslut fattas på delegation, men du kommer också att vara föredragande i bygg- och miljönämnden.
* Ditt samordningsansvar
Som samordnare ansvarar du för att utveckla och upprätthålla en god struktur inom PBL-området, exempelvis genom rutiner, mallar, etjänster och blanketter. Rollen innebär också att vara chefsstöd i verksamhetsplanering och ett bedömnings- och prioriteringsstöd för den andra bygglovshandläggaren. Arbetet omfattar även att driva interna kvalitets- och utvecklingsprocesser främst inom PBL-området men ibland även för hela förvaltningen och kommunen.
* Arbetssätt
Rollen innebär många kontakter med allmänhet och företag där du ger vägledning utifrån gällande lagstiftning. Arbetet är självständigt men utgår från ett lagorienterat arbetssätt med gemensamma avstämningar och bedömningar. Du bidrar till gruppens styrka genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet.
* Vi erbjuder
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar och många kontaktytor både inom och utanför organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som bygglovshandläggare, bygglovsingenjör eller annan likvärdig utbildning. Du har minst tre års erfarenhet av arbete som bygglovshandläggare eller tillsynshandläggare. Erfarenhet av arbete med byggnadsinspektion är meriterande.
Du har god kunskap om plan- och bygglagstiftningen och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du är trygg i att möta olika typer av människor och att anpassa ditt sätt att kommunicera efter situation och mottagare.
Som person har du en positiv och lösningsorienterad inställning, är självgående och tar initiativ när det behövs samtidigt som du trivs med att samarbeta med kollegor. Du är prestigelös, delar gärna med dig av din kompetens och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du tycker om att utveckla arbetssätt och eftersträvar efter förbättringar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten kräver B-körkort.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312846".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga kommun
(org.nr 212000-1520) Arbetsplats
Herrljunga kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Kontakt
Bygg- och miljöchef
Elaine Larsson elaine.larsson@herrljunga.se 0513-17121
9803516