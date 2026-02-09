Bygglovshandläggare | Manpower | Stockholm
Är du en erfaren bygglovshandläggare som vill ta nästa steg i din karriär? Söker du ett utvecklande konsultuppdrag i Stockholm där du får arbeta självständigt med kvalificerade bygglovsärenden? Manpower söker nu en skicklig bygglovshandläggare till kund för ett heltidsuppdrag med omgående start. Då det är kort om tid till start ser vi att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt! Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Stockholm
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag fram till 2026-10-31, med möjlighet till förlängning
Övrig information: Möjlighet till distansarbete/hybridmodell efter överenskommelse
Om jobbet som bygglovshandläggare
I rollen som bygglovshandläggare hos Manpower, uthyrd till kund i Stockholm, kommer du att arbeta självständigt och professionellt med handläggning av olika typer av bygglovsärenden. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar enligt gällande riktlinjer, lagstiftning och praxis för att säkerställa kvalitet i varje beslut.
Arbetet innebär stor variation, ansvar och självständighet, där du både utreder, planerar och följer upp pågående ärenden. Du kommer även att ha löpande dialog med interna och externa parter, vilket gör rollen både kommunikativ och analytisk.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Självständigt utreda, granska och handlägga bygglovsärenden
Säkerställa att arbetet följer riktlinjer, lagar och praxis
Planera, strukturera och följa upp ärenden
Kommunicera med sökande, interna funktioner och andra intressenter
Dokumentera och kvalitetssäkra beslutsunderlag
Den vi söker
Vi söker dig som har mycket god erfarenhet av att arbeta som bygglovshandläggare och som trivs i en självständig och ansvarsfull roll. Du är noggrann, strukturerad och trygg i att fatta beslut inom ramen för PBL och Förvaltningslagen. För att lyckas i rollen behöver du vara van vid att hantera komplexa ärenden på ett professionellt och rättssäkert sätt.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift och har den utbildning som krävs för uppdraget.
Vi söker dig som har:
Minst två års erfarenhet av självständigt arbete som bygglovshandläggare
Dokumenterad kunskap om Förvaltningslagen samt Plan- och bygglagen (PBL)
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Relevant utbildning för rollen
Om Manpower:
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Publiceringsdatum2026-02-09Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.
