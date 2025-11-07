Bygglovshandläggare/inspektör
2025-11-07
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och forma framtidens Älvkarleby?
Som Bygglovshandläggare/inspektör spelar du en nyckelroll i utvecklingen och bevarandet av vår byggda miljö.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag - genom att bidra till en hållbar, trygg och trivsam kommun där människor och natur lever i harmoni.
Vi söker nu dig som har erfarenhet av bygglovshandläggning samt tillsyn och som vill fortsätta utvecklas i yrket tillsammans med ett engagerat team.Arbetsuppgifter
I denna roll får du ett brett och självständigt ansvar inom både bygglovs- och tillsynsprocessen. Du kommer bland annat att:
Handlägga och fatta beslut i bygglovsärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt gällande föreskrifter från Boverket
Arbeta aktivt med tillsynsärenden enligt PBL, inklusive uppföljning av utförda eller pågående åtgärder, utredning av avvikelser och eventuella beslut om rättelse
Genomföra platsbesök, tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd
Ge rådgivning och service till medborgare, företag och andra aktörer i frågor som rör bygglov, byggprocessen och tillämplig lagstiftning
Delta i kommunens planeringsarbete och bidra med din specialistkunskap
Medverka i utvecklingen av arbetssätt och rutiner för att säkerställa kvalitet, effektivitet och rättssäkerhetKvalifikationer
Vi söker dig som
Har högskole- eller yrkeshögskoleexamen som ingenjör, arkitekt, jurist, bygglovshandläggare eller motsvarande förvärvad kunskap/utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för uppdraget
Har praktisk erfarenhet av bygglovshandläggning och tillsyn enligt PBL, gärna från en kommun eller annan myndighet
- Har god kunskap om aktuell bygglagstiftning: PBL, PBF och de nya föreskrifterna från Boverket som ersätter BBR
Är självgående, noggrann och trygg i att fatta beslut med stöd i lag och rättspraxis
Kommunicerar tydligt, professionellt och har en god serviceförmåga
Trivs i en roll som kombinerar kontorsarbete med inspektionsarbete ute i fält
Har ett lösningsorienterat arbetssätt och ser helheten i samhällsbyggnadsfrågor
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta digitalt i olika program och system samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunala beslutsprocesser, vana vid arbete i politisk styrd organisation och myndighetsutövning
Vi erbjuder dig
Ett samhällsviktigt uppdrag med direkt påverkan på kommunens utveckling
Ett omväxlande arbete där du får kombinera handläggning, rådgivning och inspektion
En engagerad arbetsgrupp med nära samarbete och stöd
Möjlighet till kompetensutveckling inom exempelvis PBL, tillsynsmetodik och juridik
Flexibla arbetstider och god balans mellan arbete och privatliv
Ett nära samarbete med kollegor inom fysisk planering och miljö- och hälsoskydd, som också arbetar på samma avdelning - tillsammans skapar vi en helhet i samhällsbyggandetÖvrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du, enligt beslut av Kommunfullmäktige, krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
