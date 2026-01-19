Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
2026-01-19
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi har behov av att förstärka vår kapacitet med en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör som i sin yrkesroll bidrar till ett hållbart och säkert samhälle.
Som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör kommer du att ingå i en arbetsgrupp som hanterar majoriteten av myndighetsfrågor inom kommunen. Vi arbetar med att effektivisera och förbättra kvaliteten på vårt arbete utifrån kommunens kvalitetsprocess, som bland annat fokuserar på att ha så korta ledtider som möjligt. Vi arbetar också aktivt med medarbetaransvar där du är delaktig i att planera arbetet och framtiden för vår verksamhet.
Du kommer som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör främst att arbeta med bygglov och tillsynsärenden. I rollen ingår att fatta självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer samt att förbereda och föredra ärenden i myndighetsnämnden. Tjänsten kan även komma att kombineras med annat arbete inom myndighetsenheten som tex samverkan med miljöinspektörer samt administrativa uppgifter såsom rapportering av statistik och inregistrering av vissa handlingar.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är utbildad bygglovshandläggare, har byggnadsteknisk kompetens samt erfarenhet från bygglovshandläggning. Utbildning inom plan- och bygglagen är ett krav och vi ser gärna att du har några års erfarenhet från verksamhetsområdet och myndighetsutövning. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter i kommunal förvaltning är meriterande. B-körkort och körvana är också ett krav för tjänsten.
Som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör kommer du framförallt ha en nära kollega inom plan- och bygglovsområdet. Vi lägger stor vikt vid samsyn och likriktad bedömning vid kontroll, vilket sker genom löpande dialog inom arbetsgruppen och arbetsrutiner. Du behöver därför ha god samarbetsförmåga så att vi kan skapa en effektiv ärendehantering. I uppdraget ingår även ett ansvar för att ta fram olika typer av skrivelser vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i skrift.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, tel. 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss på Myndighetsenheten?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1260, senast 2026-02-09. Urval och intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
