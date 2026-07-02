Bygglovshandläggare
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2026-07-02
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Bygg- och miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av byggnadsnämnden och miljönämnden. Vår målsättning är att vara den myndighet vi själva vill möta, göra det enkelt att göra rätt och att vi ger bästa möjliga service. På förvaltningen arbetar ungefär 60 personer och arbetet leds av en förvaltningschef och fem enhetschefer. Vi alla arbetar tillsammans för att göra skillnad för invånare och näringsliv i Mölndal. Förvaltningen har lokaler i stadshuset vid Mölndals innerstad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Vi söker nu en bygglovshandläggare till vår bygglovsenhet.
Du kommer att ha ditt huvudsakliga fokus på handläggning av bygglovsärenden samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Då handläggningen omfattar alla ärendekategorier innebär det att du arbetar nära övriga handläggare på enheten.
I handläggningen ingår granskning, utredning, kommunikation och beslutsfattande. Du tar fram yttranden och tjänsteskrivelser med beslutsförslag till Byggnadsnämnden samt fattar själv beslut enligt delegationsordningen. Du är också delaktig i att ta fram yttranden till domstol. Arbetet innebär många kontakter med Mölndals stads medborgare och företag.
Som medarbetare är du med och påverkar och bidrar till enhetens fortsatta utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom juridik eller samhällsbyggnad. Erfarenhet av myndighetsutövning inom PBL är ett krav.
Du är van vid att självständigt driva dina egna processer, har god administrativ förmåga och planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs bra med att arbeta i team och du har ett lyhört förhållningssätt. Som person är du lugn, stabil och relationsskapande. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och säkerställer att budskap når fram genom att påminna och följa upp.
Du har helhetssyn, tar hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra korrekta avvägningar utifrån verksamhetens bästa. Det är viktigt att du har god förståelse för den politiskt styrda organisationens förutsättningar och den politiska dimensionen av arbetet. Vi söker dig som ser möjligheter i förändringar och som bidrar med engagemang och kompetens.
Arbetet innebär många kontakter med medborgare och andra intressenter, därför kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi har alltid medborgaren i fokus och vill därför att du har en god samarbetsförmåga, hög servicemedvetenhet och är engagerad och noggrann i din tjänsteutövning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334874". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
418 23 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Bygg- och Miljöförvaltningen Kontakt
Saco-rådet
Ylva Fägerås ylva.fageras@molndal.se 031-315 17 18 Jobbnummer
9988232