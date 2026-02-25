Bygglovshandläggare
2026-02-25
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Bygglov
På avdelning bygglov och miljö ansvarar vi tillsammans för regionens bygglovsärenden.
En god bygglovsprocess är en stor del i Gotlands utveckling och som medarbetare hos oss är din roll viktig.
Här får du och dina kollegor bidra till utvecklingsarbete. Vi är i en spännande fas som kommer utveckla och stärka vår organisation. Vi jobbar hela tiden med att bli bättre och möjligheterna att bidra är många.
Genom ett tätt samarbete med andra enheter och förvaltningar utvecklar vi tillsammans
samhällsbyggnadsprocessen på Gotland. Vi tror att du med ditt engagemang kan hjälpa oss att bli ännu bättre.
Vill du vara med och forma framtidens Gotland? Välkommen att bli en av oss! Vi erbjuder nu två fasta tjänster samt ett vikariat som sträcker sig till sista februari 2027.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som bygglovshandläggare förverkligar du byggprojekt. Du leder och driver dina egna bygglovsärenden från inkommen ansökan till färdigt beslut. Du arbetar självständigt, men är en del av en handläggargrupp som har kontinuerliga avstämningar, gör bedömningar tillsammans och delar med sig av erfarenheter.
I rollen som bygglovshandläggare kommer du bland annat att handlägga lovärenden och förhandsbesked utifrån stöd i lagstiftning, föreskrifter, detaljplaner, översiktsplan samt regionala riktlinjer. Du agerar rådgivare och bollplank till kunder i frågor om bygglov och förhandsbesked. I din roll kommer du att förbereda och föredra ärenden inför beslut i miljö- och byggnämnden samt utgöra expertråd för andra enheter, avdelningar och förvaltningar.
Kunskapsdelning, samverkan, deltagande i kvalitets- och utvecklingsprocesser, omvärldsbevakning och kompetensutveckling är självklara delar för att hålla en hög kvalitet i arbetet.
Tjänsten utgår från Visby, men det finns vissa möjligheter att utföra delar av arbetet hemifrån.
Vem är du?
Vi söker dig som har riktad utbildning för bygglovshandläggare, alternativt annan utbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet bedöms som likvärdig. Eftersom du kommer att göra platsbesök i tjänsten krävs det att du har B-körkort.
Du har goda kunskaper i plan- och bygglagen, Boverkets byggregler samt har erfarenhet av att handlägga ärenden självständigt. Det är meriterande om du har arbetat inom en politisk styrd organisation.
Som person har du en stark drivkraft, är engagerad och har ett intresse för bebyggelse och miljö. I rollen som bygglovshandläggare behöver du vara ansvarstagande, strukturerad och ha ett gott omdöme. Du är prestigelös och möter varje människa med förståelse och respekt, visar ödmjukhet och är lyhörd.
Eftersom kommunikation är en stor del i vårt uppdrag behöver du uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och vara pedagogisk i dina möten med olika aktörer. Du arbetar utan hinder i digitala miljöer, då hela ärendeprocessen är digital.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill hjälpa oss på resan att det ska vara enkelt att söka bygglov som blir korrekta och rättssäkra enligt lagar och regler.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
