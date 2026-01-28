Bygglovshandläggare
2026-01-28
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Som bygglovshandläggare ansvarar du för handläggning av bygglovs- och anmälningsärenden samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat prövning av ärenden inom och utanför detaljplanelagt område, granskning av handlingar, remisshantering samt upprättande, expediering och kungörelse av beslut. I rollen ingår även handläggning av strandskyddsärenden.
Du har löpande kontakt med privatpersoner, företag och andra aktörer inom bygg- och fastighetsområdet, främst via telefon, e-post och möten. Du ger vägledning genom ärendeprocessen och säkerställer att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Rollen ställer krav på ett professionellt och serviceinriktat bemötande samt god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.Kvalifikationer
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som har erfarenhet från bygglovshandläggning och handläggning av tillsynsärenden. Utbildning inom plan- och bygglagen är ett krav och vi ser gärna att du har erfarenhet från verksamhetsområdet och myndighetsutövning.
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter i kommunal förvaltning är meriterande.
B-körkort och körvana är också ett krav för tjänsten.
Som bygglovshandläggare kommer du framförallt ha en nära kollega inom plan- och bygglovsområdet. Vi lägger stor vikt vid samsyn och likriktad bedömning vid kontroll, vilket sker genom löpande dialog inom arbetsgruppen och arbetsrutiner. Du behöver därför ha god samarbetsförmåga så att vi kan skapa en effektiv ärendehantering. I uppdraget ingår även ett ansvar för att ta fram olika typer av skrivelser vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i skrift.
Erfarenhet av arbete i verksamhetssystem P360 och Nova är ett skallkrav.
Tjänsten är en vikariat till och med 2026-05-31 med möjlighet till förlängning.
Tillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Säters kommun
Säters kommun, Miljö och byggenhet
