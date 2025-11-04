Bygglovshandläggare
2025-11-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Brinner du för stadsutveckling, hållbarhet och god service? Vill du arbeta i en roll där juridik, teknik och samhällsplanering möts? Då kan du vara den vi söker!
Hos oss på Bygglovsenheten Gestaltning får du en nyckelroll i arbetet med att skapa trygga, vackra och funktionella miljöer för våra invånare.
Som bygglovshandläggare är du en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen - du granskar bygglovsansökningar, vägleder sökande och säkerställer att lagar/regler och planer följs.
Bygglovsenheten Gestaltning består av 14 engagerade och kunniga kollegor - ett välkomnande gäng som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och arbetsglädje. Vi tror på ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans!
Vill du vara med och forma framtidens Halmstad? Välkommen att bli en av oss!
Vad du ska göra
Som bygglovshandläggare arbetar du med hela kedjan i byggprocessen:
• Handlägga ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder
• Granska ritningar och handlingar enligt plan- och bygglagen (PBL) samt andra relevanta regelverk
• Föredra ärenden inför byggnadsnämnden och fatta beslut på delegation
• Ge råd, information och service till privatpersoner, företag och andra myndigheter
• Delta i arbetet kring detaljplaneprocesser och strandskyddsfrågor
• Utföra och handlägga tillsyn
• Bidra till att utveckla våra arbetsprocesser och stärka den digitala utvecklingen
Arbetet är varierande och innebär såväl självständigt ansvar som ett nära samarbete med kollegor inom och utanför enheten.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
• Riktad utbildning för bygglovshandläggare eller arkitekt från högskola/universitet - eller annan utbildning/erfarenhet inom samhällsbyggnad som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Goda kunskaper om plan-och bygglagen, Boverkets byggregler, förvaltningslagen och kommunallagen
• B-körkort - du behöver kunna genomföra platsbesök inom kommunen
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av myndighetsutövning och arbete som bygglovshandläggare
• Erfarenhet att arbeta i detaljplaneprocessen
• Handläggning av strandskyddsdispenser eller tillsyn enligt PBL
Vem du är
Vi söker dig som är serviceinriktad och pedagogisk och som har lätt för att förklara regler och beslut på ett tydligt och begripligt sätt. Du är strukturerad, ansvarstagande och har ett gott omdöme, samtidigt som du är trygg i din myndighetsroll och kan fatta beslut även i komplexa frågor. Du arbetar självständigt och tar egna initiativ för att driva ditt arbete framåt, men trivs också med att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat tillsammans med kollegor. Vi ser att du är prestigelös och ödmjuk och att du möter varje person du träffar med respekt, förståelse och engagemang.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med på vår utvecklingsresa, där vår ambition är att vara en myndighet som man gärna har att göra med.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en viktig roll i att driva samhällsbyggnadsfrågor framåt genom professionell myndighetsutövning och god service till våra medborgare. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda möjligheter till kompetensutveckling och kollegialt stöd. Du får:
• Möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag
• Flexibel arbetstid enligt flextidsavtalet
• Möjlighet till distansarbete i enlighet med Halmstads kommuns rutin
• Individanpassad introduktion och kontinuerligt lärande/kompetensutveckling
• En arbetskultur som präglas av samarbete, kunskapsutbyte och arbetsglädje
Bygg- och miljöförvaltningen - tillsammans gör vi Halmstad möjligt! Vår ambition är att vara en av Sveriges mest tillgängliga, serviceinriktade och professionella förvaltningar. Genom vårt uppdrag möjliggör vi en god livsmiljö för invånare, besökare och näringsidkare i det växande Halmstad. Vi ansvarar för kartförsörjning, bygglov, lantmäteriförrättningar samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Tillsammans är vi i ett starkt utvecklingsskede både när det gäller förvaltningens service och som en viktig aktör i att bygga en hållbar kommun. Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Halmstad. Ta chansen att vara med och påverka!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
