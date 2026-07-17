Bygglovsadministratör / handläggare av bostadsanpassning
Svalövs Kommun, Samhällsbyggnad / Säkerhetsjobb / Svalöv Visa alla säkerhetsjobb i Svalöv
2026-07-17
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Som bygglovsadministratör är du en del av bygglovsenheten som samarbetar och avlastar varandra vid behov. Tillsammans med dina kollegorna arbetar du för att kvalitetssäkra arbetssätt, rutiner och processer.
I rollen som bygglovsadministratör kommer du, i nära samarbete med kollegorna, arbeta med administrativa uppgifter under bygglovsprocessen. Arbetet innebär daglig kontakt med företag, medborgare och representanter för andra förvaltningar och bolag. I arbetet ingår mycket kontakt med kommuninvånare, övriga sektorer och andra myndigheter. En viktig del av uppdraget är att informera och ge råd till medborgarna med en hög servicekänsla och ett professionellt bemötande. Rollen utgör därför en viktig funktion i vår kommunikation och service till allmänheten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
• Ansvara för registrering och expediering av handlingar samt fakturering
• Du lämnar ut allmänna handlingar samt sammanställer och rapporterar statistik
• Du stödjer handläggarna i ärendehanteringen och har uppgifter kopplade till bygglovsenheten och utveckling av våra digitala verksamhetssystem och tjänster
• Du registrerar nya ärenden och diarieför kompletteringar i befintliga ärenden
• Du expedierar och kungör beslut, hanterar och rättidsprövar överklaganden
• Du är behjälplig med att lämna ut allmänna handlingar
• Du kommer vid behov att stötta och guida sökanden att använda e-tjänsten
• Du kommer även ansvara för att sammanställa statistik och vara behjälplig med att svara på allmänna frågor
En del av din tjänst kommer även bestå av att handlägga och utreda inkommande ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Detta innebär att du kommer att bedöma om det är möjligt att bevilja bidrag för bostadsanpassning utifrån gällande lagstiftning och medicinskt behov. Därmed ingår såväl hembesök som offertgranskning, handläggning och utredning. Du bistår med information, ger rådgivning, bedömer intyg, ger förslag till anpassningsåtgärder samt fattar beslut om åtgärder. Denna del av tjänsten innebär myndighetsutövning, det är därav av vikt att du är bekväm med att fatta beslut.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, meriterande inom offentlig förvaltning eller liknande. Arbetet kräver kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag och plan- och bygglagen.
Du är serviceinriktad, öppen för samarbete med andra och behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Du är nyfiken och intresserad av lagstiftning inom yrkesområdet. Du tar stort ansvar och kan arbeta självständigt såväl som i team. Det är tidvis ett högt tempo så du behöver vara strukturerad, ha förmåga att prioritera och kunna leverera i tid.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Urval sker löpande. Vilket betyder att tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Ansök senast: 2026-08-15
Referensnummer: A1322696-2024
Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.
Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Lilliérlena.lillier@svalov.se
0708 121121Kontaktperson för detta jobb
Bedrija Halilovic
Bygglovschefbedrija.halilovic@svalov.se
Lennart Bossen
Facklig företrädare Vision
0418-47 50 00
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336811-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
268 80 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Rekryterare
Lena Lilliér lena.lillier@svalov.se +46708121121 Jobbnummer
10005725