Byggledare till samhällsbyggnadskontoret
Norrköpings kommun / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2026-08-03
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Är du en erfaren byggledare som vill bidra till hållbara stadsmiljöer och samhällsutveckling? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: https://norrkoping.se/jobba-hos-oss/sok-jobb/framtidsyrken/samhallsbyggnad
Avdelningen stadsbyggnad ansvarar för detaljplanering, exploateringsfrågor, byggnation av allmänna miljöer samt olika typer av förstudier och utredningar. Genom sitt arbete bidrar avdelningen till att kommunens långsiktiga visioner för markanvändning och stadsutveckling omsätts i praktiken. Detta sker genom framtagande av detaljplaner, utveckling av kommunens markinnehav samt genomförande av byggprojekt inom allmän plats.
Enheten projekt allmän plats driver investerings- och genomförandeprojekt samt ansvarar för byggledning. Arbetet bedrivs enligt den gemensamma projektmodellen för samhällsbyggnadsprocessen. Enheten ansvarar för investeringar inom flera verksamhetsområden och säkerställer att exploateringsprojekt genomförs hela vägen från detaljprojektering och upphandling till produktion och slutlig garantibesiktning.
Vi söker nu en erfaren och driven byggledare som vill vara med och utveckla framtidens Norrköping. Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team bestående av projektledare, byggledare, controller, strateg och administratör.
Arbetsplatsen ligger i nyrenoverade lokaler på Trädgårdsgatan 21 i centrala Norrköping, med goda kommunikationer och bekvämt gångavstånd till resecentrum.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
I rollen som byggledare får du möjlighet att bidra till utvecklingen av Norrköping och skapa hållbara miljöer för framtiden.
Kommunen genomför en rad investerings- och exploateringsprojekt inom allmän platsmark och omfattar bland annat gator, spåranläggningar, parker, broar, gång- och cykelvägar samt olika stads- och lekmiljöer. Tillsammans med projektledare och övriga byggledare ansvarar du för att projekten genomförs på ett effektivt och kvalitativt sätt från byggstart till färdig anläggning.
Du har en central roll i den dagliga produktionen och arbetar nära projektledaren med uppföljning och styrning av projektens genomförande. Du medverkar hela vägen fram till att den färdiga anläggningen överlämnas till driftorganisationen.
I uppdraget ingår att säkerställa att entreprenaderna följer ställda krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du arbetar även med ekonomisk uppföljning, samordning av entreprenörer och ledningsägare samt hantering av frågor som uppstår under projektens gång.
Som representant för kommunen har du många kontaktytor och samarbetar med såväl interna som externa aktörer. Det innebär regelbundna kontakter med exempelvis entreprenörer, exploatörer, konsulter, ledningsägare, företagare, invånare och kollegor inom kommunens olika verksamheter.
Vem är du?
Du har genomgått minst två års tekniska gymnasiestudier samt en tvåårig yrkeshögskoleutbildning. Vidare har du flerårig erfarenhet i ledande befattning från bygg- och/eller anläggningsbranschen.
Det är meriterande om du har kunskap i entreprenadjuridik (allmänna bestämmelser) så som AB 04 och ABT 06 samt AMA anläggning 23.
Vi söker dig som är en driven och ansvarstagande person med förmåga att leda och samordna arbetet i projektens genomförandefas. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du kommunikativ, lyhörd och bra på att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att samarbeta med olika aktörer samtidigt som du kan vara tydlig i dina krav och förväntningar.
Du har ett stort engagemang för ditt arbete, behåller fokus även vid utmaningar och bidrar till att projekten når sina mål på ett effektivt och professionellt sätt.
För rollen krävs det att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt B-körkort. Du har även goda kunskaper i MS Office-paketet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis, utifrån verksamhetens förutsättningar
Sista ansökningsdatum: 30 augusti
Kontakt: För frågor gällande tjänsten, kontakta enhetschef Johanna Morgan på johanna.morgan@norrkoping.se
och för frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Alle Sharif på alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 42 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10018296