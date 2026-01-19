Byggledare till Byggledningsenheten
Göteborgs kommun / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet från bygg och anläggning och söker en mångsidig roll med mycket kontaktytor? Då kan rollen som byggledare vara något för dig!
Som byggledare hos oss kommer du mötas av en varierande vardag med många samarbetsytor.
Här tillhör du en avdelning som arbetar med att utreda, projektera och genomföra arbeten på ledningsnät, vattenverk, pumpstationer och andra anläggningar. Som byggledare kommer du driva olika entreprenader inom VA-sektorn och uppdragen kan omfatta allt från enklare ledningsutbyggnader till komplicerade pumpstations- och vattenverksprojekt. Rollen kommer anpassas utifrån både verksamhetens behov och dina egna intressen, men i sin helhet kommer du att:
- Hålla i bygg- och teknikmöten
- Samordna interna och externa aktörer i entreprenaden
- Sköta löpande byggkontroll
- Sköta ekonomiuppföljning och ÄTA-hantering
- Agera rådgivare vid upphandling och projektering
Samarbetet är en viktig framgångsfaktor och i din roll kommer du arbeta med både projektverksamhet och driftverksamhet. Utöver stöttning från din närmsta chef har du hjälp av ditt team som består av flera byggledare och en specialist. Inom teamet finns många års kompetens och vi är måna om att hjälpa varandra där det behövs.Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du:
- Högskole-civilingenjörsexamen inom bygg- eller samhällsbyggnad eller motsvarande, alternativt arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
- Flerårig arbetserfarenhet från mark och anläggningsprojekt i roller som exempelvis byggledare, platschef, entreprenadingenjör eller arbetsledare.
- Goda kunskaper inom AMA/MER anläggning
- B-körkort
- Goda kunskaper inom byggarbetsmiljö, såsom BAS P/U
- Grundläggande Utbildning/kunskap inom entreprenadjuridik
Det är meriterande om du har erfarenhet av besiktning av entreprenader eller branschspecifika diplomutbildningar; exempelvis kontrollantutbildning PE, AMA hus och Betong klass 1/2, schaktfria metoder eller liknande.
För att trivas i rollen behöver du vara:
- Samarbetsinriktad: Du tycker om att samarbeta med andra och aktivt arbeta med att skapa goda relationer både internt och externt.
- Strukturerad: Du kommer arbeta med flera entreprenader samtidigt vilket ställer krav på din förmåga att strukturera upp din arbetstid och driva dina entreprenader framåt.
- Självständig: Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
- Flexibel: Det är även viktigt att du vid behov kan agera flexibelt och ändra din planering utifrån entreprenadernas olika faser och prioritet.Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetskontroll, vilket innefattar b.la. registerkontroll via SÄPO samt godkänt alkohol- och drogtest.Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/987". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Michael Hjelmquist michael.hjelmquist@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3685786 Jobbnummer
9691836