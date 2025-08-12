Byggledare Signal till Trafikverket
Vi söker Byggledare Signal (Underhållsingenjör VGG) till uppdrag hos Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att du stödjer Baskontrakt Järnväg i Västra Götaland, Göteborg, med teknisk kompetens inom signalteknik. Du utgör en viktig resurs för uppföljning och analys av fel och störningar i anläggningen och verksamheten. Dagarna är varierande, och du arbetar både ute i fält och i kontorsmiljö, självständigt såväl som i team.
En förutsättning för att klara av uppdraget är att den erbjudna resursen har god erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter samt goda kunskaper i Word och Excel.
Vanligt förekommande uppgifter:
Agera tekniskt stöd åt Trafikverkets projektledare inom ramen för BAS-kontrakt Järnväg.
Stötta både interna och externa intressenter med lokal och regional kunskap om distriktets verksamhet, anläggningstillstånd och behov.
Diskutera tekniska lösningar med entreprenörer och samarbeta med dem inom ramen för BAS-kontrakt Järnväg.
Analysera behov, beställa och kontrollera/följa upp underhållsarbeten av basentreprenaden.
Delta i teammöten ungefär en gång per månad.
Delta i och hålla i produktionstekniska möten vid behov.
Delta i övriga möten där behov uppstår.
I uppdraget ingår även överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift. b. Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig. c. B-körkort. Minimikrav på efterfrågad resurs: d. Minst 3 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt inom det aktuella teknikområdet (Byggledare signal järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. Verifieras med CV samt referensuppdrag e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. Verifieras med beskrivning f. Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD Verifieras med kursintyg Uppdragsspecifika krav
g. Grundutbildning signal BSG2 eller motsvarande utbildning. Verifieras med intyg h. Minst 4 års arbetslivserfarenhet som signaltekniker. i. Konsult ska ha/haft SISÄ-behörighet. Verifieras med intyg j. Konsult ska inneha giltig utbildning Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt BASÄTSM. Verifieras med intyg Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
