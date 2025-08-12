Byggledare Signal Ertms Styrområde Bjärka-Säby
2025-08-12
Vi söker en Byggledare Signal ERTMS Styrområde Bjärka-Säby till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledaren ansvarar för att leda och samordna ett tilldelat område eller entreprenad i samverkan med entreprenör och under beställarens projektledares ledning. Arbetsuppgifterna inkluderar att säkerställa att entreprenaden planeras och genomförs enligt kontrakt, budget och myndighetsbeslut. Byggledaren ska följa upp entreprenaden enligt ett kontrollprogram, sammanställa uppföljningar och prognoser samt upprätthålla dokumentation för området.
Byggledaren ska också ge teknisk kompetens, stödja projektledningen i uppföljning av entreprenadarbeten och se till att Trafikverkets föreskrifter tillämpas. Arbetsuppgifter kan omfatta:
Lämna synpunkter på ritningar och handlingar.
Kontrollera och jämföra ritningar på plats.
Säkerställa att entreprenaden följer kontrakt och ritningar.
Följa upp tidplaner och kostnader.
Uppfylla myndighets- och beställarkrav.
Rapportera om teknik, ekonomi, kvalitet och säkerhet.
Hantera avvikelser och dokumentera ändringsarbeten.
Deltaga i utvärdering av tekniska lösningar och projektmöten.
Samordna med andra teknikgrenar och externa parter.
Ansvara för myndighetsbesiktningar och slutdokumentation.
Byggledaren ska också upprätthålla relationer med markägare och säkerställa att entreprenörens egenkontroll genomförs enligt avtalade planer.
Krav (OBS, obligatoriska)
a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift. b.Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig. c. B-körkort d. Minst 3 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt inom det aktuella teknikområdet (Byggledare Signal järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. f. Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD alternativt kan godkänt kursintyg kompletteras senare, förutsatt att anbudsgivaren genom beskrivning bekräftar att man kommer att bekosta och genomföra utbildningen med godkänt resultat senast till kontraktsstart. Uppdragsspecifika krav g. Krav på minst 10 års arbetserfarenhet som byggledare signal från järnvägsprojekt. h. Krav på minst 5 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion) från projekt med flera entreprenader eller infrastrukturer eller byggherrar där samordningsfunktionen varit en väsentlig del av uppdraget. i. Krav på minst 5 års arbetserfarenhet i olika typer av signalarbeten i teknikområdet såsom; ATC, linjeblock, vägskydd, ERTMS, specifik järnvägsställverkstyp eller signalutrustning etc.
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att ha arbetat minst 4 år som Byggledare signal inom ERTMS.
För beställaren är det ett mervärde att ha arbetat minst 4 år som Byggledare signal inom ERTMS.

För beställaren är det ett mervärde att ha lokalkännedom om Styrområde Bjärka-Säby.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
