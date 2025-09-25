Byggledare på Anläggningsavdelningen
BAE Systems Hägglunds AB / Byggjobb / Örnsköldsvik Visa alla byggjobb i Örnsköldsvik
2025-09-25
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
På grund av den ökande beläggningen på företaget och på Anläggningsavdelningen behöver vi en resurs som kan hjälpa oss.
Vill du verka i en nyckelroll i ett företag där man får möjlighet att utvecklas samt få ett brett kontaktnät både inom och utanför företaget - då kan tjänsten som Byggledare vara något för dig!
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
För BAE Systems Hägglunds AB är det av vikt att våra fastigheter och lokaler håller en hög klass. Som Byggledare ansvarar du för drift, underhåll, besiktningar, kravställan, tekniskt stöd, granskning mm. vid ny- och ombyggnader mm. Du kommer att leda förstudier, projektering och projekt inom Bygg och ansvara för tillståndsgivning, Heta arbeten och Arbetstillstånd SWP (Safe Work Permit). Du kommer att vara Hägglunds byggledare (hålla kontakt och samordning med byggentreprenörens byggledning) i större byggprojekt. Du kommer att ha daglig kontakt med konsulter och entreprenörer samt med interna stödfunktioner (IM&T, Säkerhet, SHE, Underhåll etc.) I rollen ingår också Kontroll/provning av brandlarm, sprinkler och gassläckanläggning (Anläggningsskötare) och administrativa uppgifter som kalkyler, ekonomiuppföljning och fakturahantering.
Du rapporterar till chef Anläggning och underhåll.
Den du är
Vi tror att du har en byggnadsingenjörsutbildning, annan relevant byggutbildning, eller praktisk erfarenhet inom området. För att vara framgångsrik i denna roll behöver du vara en lagspelare och ha en vilja att utvecklas. Det är meriterande om du innehar BAS-P/ BAS-U-kompetens, har erfarenhet inom större byggprojekt och har arbetat med fastighetssidan inom industrin. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete. För den här tjänsten krävs att du har datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska.
B- körkort är ett krav.
För att lyckas i din roll behöver du motiveras av att leda andra och kunna samarbeta med flera kontaktytor, såväl externt som internt. För dig är kostnadsmedvetenhet, utveckling, effektivisering och miljömässig hållbarhet en självklarhet. Som person är du strukturerad, målinriktad och handlingsorienterad. Du är lyhörd och kan skapa goda relationer
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2025-09-25Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till Facilities & Maintenance Manager Mikael Edlund, 0660 - 803 04 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson, AxÖ Consulting 070 - 842 23 35.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 20 oktober.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Maria Josefsson, Rekryteringskonsult 070-8422335 Jobbnummer
9527144