Byggledare Mark/VA Norrbotniabanan
2026-02-17
Vi söker en Byggledare Mark/VA Norrbotniabanan till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Skellefteå.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Byggledare Mark/VA för Norrbotniabanan hos Trafikverket arbetar du som resurskonsult i beställarens projektorganisation. Du stödjer projektledaren i produktionstekniska frågor och säkerställer att entreprenader genomförs enligt kontrakt, ritningar och överenskomna mål. Rollen innebär teknisk, tidsmässig, ekonomisk och kvalitetsmässig samordning samt uppföljning, med fokus på effektiv produktion och samarbete med entreprenörer. Du bidrar även till kunskapsöverföring till Trafikverkets personal.
Säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs enligt kontrakt, ritningar och mål, i samarbete med projektledare
Följa upp teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt rapportera vidare
Delta i produktionstekniska lösningar och daglig kontakt med entreprenör för att underlätta samarbetet och framdrift
Kontrollera och följa upp entreprenörens arbete, identifiera problemområden och ge teknisk rådgivning inför beslut och åtgärder
Samverka med angränsande byggledare och stötta juniora resurser vid behov
Bevaka att erforderliga myndighetstillstånd, bygglov och andra förutsättningar finns
Föra och granska dagbok över viktiga händelser samt protokoll vid möten
Följa upp entreprenörens slutdokumentation, egenkontroll, kontrollplaner, arbetsberedningar och medverka vid besiktningar
Hjälpa till med uppföljning av projektets mängdreglering
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 5 års erfarenhet som platschef, byggledare, arbetsledare, projektchef, uppdragsledare eller motsvarande för uppdrag gällande anläggningsentreprenader inom väg och/eller järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. (Minst 30% sysselsättningsgrad per erfarenhetsår)
Minst 3 års erfarenhet av ledningsarbeten av typ: Dagvattensystem/-hantering, Spill-/färskvatten anläggningar och kanalisation för el/tele/opto. (Minst 30% sysselsättningsgrad per erfarenhetsår)
Dokumenterad erfarenhet i AMA Anläggning och AMA MER 17 eller senare upplaga alternativt erfarenhet som beställaren bedömer likvärdig.
Dokumenterad utbildning i Allmänna bestämmelser (AB04) alternativt erfarenhet som beställaren bedömer likvärdig.
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du har erfarenhet av arbete som stödkonstruktioner t ex spont, schaktsläde samtgrundläggning, tex pålning, KC-pelare, lättfyllning.
Du har erfarenhet från arbete som byggledare alternativt besiktningsman inom mark- och anläggningsprojekt. (Minst 30% sysselsättningsgrad per erfarenhetsår)
Du har hög problemlösningsförmåga.
Du har hög samarbetsförmåga.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
