Byggledare inom trafiksignal
2026-04-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Vill du vara med och utveckla ett av Sveriges mest komplexa trafiksystem? Hos oss får du en nyckelroll i en specialistverksamhet med hög kompetens. Vi söker nu en byggledare med inriktning mot trafiksignaler. Hos oss får du arbeta med avancerade trafiksystem i en urban miljö, där varje åtgärd påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet. Du blir en del av en specialistverksamhet med hög kompetens och stor påverkan på stadens utveckling.
Infrastrukturavdelningen består av sex enheter med sammanlagt cirka 85 medarbetare. Avdelningen ansvarar både för genomförandet av trafikkontorets större investeringsprojekt och för att genom underhåll och reinvesteringar säkerställa att stadens broar, tunnlar, trafiksignaler och offentliga belysning behåller sina funktioner och utvecklas i takt med stadens behov.
Tjänsten är placerad på enheten Trafikteknik, där 18 medarbetare arbetar med förvaltning, drift och underhåll samt ny- och ombyggnation av trafiksignaler och IoT-enheter i gaturummet, exempelvis kameror, sensorer, och digitala skyltar. Inom enheten finns kompetens inom projektledning, elprojektering och programmering av tekniska system med tillhörande styr- och övervakningslösningar.
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Arbetsplatsen är centralt belägen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdags tillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehovet finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån.
Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad! Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholmsstad Stockholm stad på LinkedIn och våra Förmåner
Som byggledare inom Trafikteknik arbetar du med stadens trafiksignalanläggningar - ett nischat teknikområde med höga krav på kompetens och noggrannhet. Du har en central roll i genomförandet av entreprenader och ansvarar för att signalanläggningar byggs, anpassas och driftsätts enligt kravbild.
Rollen innebär ett tydligt fokus på byggledning i produktion, där du följer upp entreprenader och säkerställer funktion, trafiksäkerhet och teknisk kvalitet i anläggningarna. Du arbetar nära entreprenörer, leverantörer och interna funktioner samt bidrar i planerings- och projekteringsskedet för att säkerställa genomförbarhet.
• Byggledning av ny- och ombyggnation samt drift- och underhållsarbeten i trafiksignalanläggningar
• Uppföljning av entreprenader med fokus på funktion, trafiksäkerhet och teknisk kvalitet
• Säkerställa att arbeten följer kontrakt, tekniska krav och gällande regelverk
• Samordning mellan entreprenörer, projektledare och andra intressenter
• Medverkan i planering och projektering
• Eftergymnasial utbildning inom teknik, exempelvis el, trafik, samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Flerårig praktisk erfarenhet av arbete med trafiksignalanläggningar, inklusive arbete i fält med installation, ombyggnation, felsökning eller driftsättning av trafiksignaler eller liknande tekniska system
• Flerårig erfarenhet av arbetsledning, byggledning eller projektledning samt entreprenaduppföljning, inklusive uppföljning av tid, kostnad och kvalitet i entreprenader
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• B-körkort
• byggledning av infrastrukturprojekt
• entreprenadjuridik (AB/ABT)
• offentlig verksamhet eller arbete enligt LOU
• elteknisk eller erfarenhet av styr- och övervakningssystem
• arbete med andra ITS-/IoT-system i gaturummet
• samordning i komplexa stadsmiljöer
Som person är du strukturerad och har förmåga att följa upp tid, kostnad och kvalitet.
Du är kommunikativ och trivs i samverkan med entreprenörer och interna funktioner.
Rollen kräver att du tar ansvar och driver frågor i produktion från start till färdig anläggning, då du är lösningsorienterad och hanterar praktiska utmaningar i fält. Vidare är du samarbetsinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor.
För att du ska trivas krävs det att du har stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas inom ett nischat teknikområde, trafiksignaler. Övrig information
När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här tjänsten. Vi önskar att du svarar så utförligt som möjligt på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Endast CV, på svenska, önskas.
Startdatum för tjänsten är enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 25 maj, därefter kallar vi till intervjuer 2-4 juni.
Välkommen med din ansökan !
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
112 26 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Infrastruktur, Trafikteknik Kontakt
Tomas Nitzelius, SACO tomas.nitzelius@stockholm.se 08-50826042
