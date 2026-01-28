Byggledare Bussdepåer
Vi söker en Byggledare inom mark till projekt inom bussdepåer till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledaren mark ansvarar för planering och samordning av genomförandeskedet i projektet, med fokus på markarbeten, omläggning av VA-ledningar och kanalisationsförläggning. Rollen innebär att fungera som länk mellan projektledare, projektering och trafikoperatör samt att följa upp byggentreprenadens framdrift, kvalitet och säkerhet.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Fungera som länk mellan projektledare, projektering och trafikoperatör samt representera projektet mot externa aktörer
Bistå vid framtagande och granskning av projekteringshandlingar ur ett produktionsperspektiv
Ge expertstöd inom markarbeten, VA-omläggning och kanalisationsförläggning
Följa upp och rapportera byggentreprenadens tid, kostnad och kvalitet
Ansvara för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA), dokumentation och prognoser
Stödja entreprenören med arbetsplaner, tidplaner och veckoplaner, godkänna och kommunicera dessa
Koordinera gränssnitt mot drift för minimal påverkan och säkerställa att säkerhets-, miljö- och arbetsmiljökrav efterlevs
Fatta erforderliga beslut inom mandat och delta vid besiktningar och överlämningar
Delta i projektrelaterade möten och rapportera löpande till projektledaren
Agera projektledarens representant på plats och bidra med lösningar på mark- och VA-arbeten
Stödja projektledningen med AMA/MER-reglering och mätkoordinering
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Dokumenterad erfarenhet av produktionsledning (ex. platschef, arbetsledare, byggledare) inom beställarorganisation eller entreprenörsorganisation i infrastruktur- och anläggningsbranchen, minst 10 års arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet från minst 1 projekt av att i ledande befattning genomfört projektplanering för projekt med budget över 200msek.
Genomfört utbildning inom och dokumenterad erfarenhet av reglering enligt AMA & MER anläggning.
Erfarenhet av komplicerade betonggjutningar i rollen som arbetsledare eller yrkesarbetare inom betong i minst 5 år. (ex. klumpmur, stödmur med täthet mot bergsskärning).
Ledning av markarbeten med losshållning i berg i stor mängd, grundförstärkning med MCK-pelare samt anläggning av spont där sammanlag tid uppgår till minst 8 års erfarenhet.
Meriterande
Goda kunskaper inom entreprenadjuridik ABT06. Denna erfarenhet uppnås genom att aktivt arbeta med avtalsfrågor och regleringar enligt ABT06 i minst 12 månader, men att även ha grundläggande utbildning inom ABT06.
Genomfört utbildning inom BAS-U/BAS-P.
Minst 4 år erfarenhet av uppdrag inom offentlig verksamhet som Byggledare.
Erfarenhet av att delta i markprojektering av kollektivtrafikprojekt i minst 1 projekt.Dina personliga egenskaper
Är ansvarsfull och lösningsorienterad
Tar initiativ och kan ligga steget före för att underlätta för kollegor
Trivs med varierande arbetsuppgifter och kan skapa goda arbetsflöden
Har en god kommunikationsförmåga och kan engagera andra samt förmedla budskap tydligt
Har ett självständigt arbetssätt och vill utvecklas inom rollen
Är strukturerad och engagerad
Har ett intresse för samhällsutvecklingOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
