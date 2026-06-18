Byggledare/Bas-P/KA
Tecnicon Byggkonsult AB / Byggjobb / Örnsköldsvik Visa alla byggjobb i Örnsköldsvik
2026-06-18
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Byggledare
Som byggledare hos Tecnicon kommer du att arbeta med byggledning, projektledning, ekonomisk och teknisk kontroll i projekt, Bas-P, kontrollansvarig, besiktningar samt bistå inom området arkitektur och byggnadskonstruktion med till exempel utredningar och beskrivningar. Du arbetar självständigt eller i en projektgrupp på vårt kontor i Örnsköldsvik. Du kommer att samarbeta med andra teknikkonsulter i konsultgrupper internt eller externt åt många olika typer av beställare.
Din formella kompetens
Vi söker dig som är etablerad byggnadsingenjör, högskoleingenjör, civilingenjör eller har annan styrkt kompetens som till exempel platschef eller arbetsledare. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift och god datorvana är ett krav, certifiering som kontrollansvarig och utbildning Bas P/U är meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat som konsult, entreprenör eller inom stat/region/kommun med byggfrågor eller fastighetsförvaltning.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas som byggledare hos oss krävs att du är en kreativ och ordningsam problemlösare med driv och teknikintresse. Du räds inte att träffa nya människor i nya uppdrag och vi förutsätter att du är noggrann, ambitiös, serviceinriktad, flexibel och stresstålig. Det är viktigt att du har blick för helheten, är lyhörd för beställarens önskemål och att du på ett pedagogiskt sätt kan framföra synpunkter och förslag. Du ska även kunna leda möten både internt och externt.
Mer om oss
Företagsgruppen Tecnicon har lång erfarenhet och erbjuder professionella tekniska konsulttjänster inom arkitektur, bygg, VVS och energi. Tecnicon Byggkonsult är en del av Tecnicon och erbjuder tjänster som utredningar, projektering, förfrågningsunderlag inom områdena arkitektur, byggnadskonstruktion, byggledning och brand.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: anny.hagglof@tecnicon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan byggledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tecnicon Byggkonsult AB
(org.nr 556857-4031) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9970094