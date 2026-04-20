Byggledare
2026-04-20
Vill du leda byggprojekt från första spadtag till inflyttning - och samtidigt skapa unika hem som står ut från mängden? Då kan det vara dig vi söker.
OM TJÄNSTEN
Som byggledare hos Intressanta Hus ansvarar du för hela byggprocessen - från att projektet lämnas över efter kundens avrop till slutbesiktning och inflyttning. Du driver flera parallella småhusprojekt och arbetar nära säljare, snickare, underentreprenörer och kollegor på huvudkontoret. Rollen kräver både närvaro ute på byggplats och struktur i det administrativa arbetet. Du har ett helhetsansvar för tid, kostnad och kvalitet - med målet att leverera projekt med hög kundnöjdhet och ett 0-protokoll vid slutbesiktning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och samordna byggprojekt genom hela byggprocessen
Upprätta, följa upp och justera tidplaner
Samordna underentreprenörer
Hålla byggmöten och säkerställa närvaro i projekten
Ansvara för tekniskt samråd och slutsamråd
Följa upp egenkontroller, ÄTA, kostnader och fakturor
Hantera administration, dokumentation och protokollföring
Delta vid stomresningar, besiktningar och överlämning till kund
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en byggteknisk bakgrund och flera års erfarenhet av att driva byggprojekt - gärna inom småhusproduktion. Du är trygg i både byggplatsens praktiska verklighet och den administrativa uppföljningen, och du trivs i en roll där du har många kontaktytor - både internt och mot kund.
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet från byggbranschen med erfarenhet som byggledare eller projektledare
Erfarenhet av att driva och samordna byggprojekt
God kunskap inom tidsplanering, projektledning och UE-samordning
Erfarenhet av egenkontroller, besiktningar och slutbesiktning
Erfarenhet av kundkontakt
Erfarenhet av administrativt arbete (ÄTA, fakturor, dokumentation)
Förmåga att läsa och förstå K-ritningar
Kunskap inom byggjuridik (AB04, ABT06)
Bas U
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Kunskap inom Säker vatten & BKR
Kunskap inom Excel, Google drive och Slack
VEM ÄR DU?
För att trivas och lyckas i rollen är du en person som kombinerar struktur med handlingskraft. Du har förmågan att planera, organisera och följa upp dina projekt på ett sätt som skapar ordning även när många moment och aktörer är involverade samtidigt.
Du tar ett tydligt ansvar för dina projekt och driver dem framåt på ett självständigt sätt. Samtidigt har du ett lösningsorienterat förhållningssätt och kan snabbt anpassa dig när förutsättningarna förändras - utan att tappa fokus på tidplan, kvalitet eller kostnad.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga. Du är trygg i dialogen med både kunder, kollegor och underentreprenörer, och har lätt för att skapa förtroende. Genom tydlig och rak kommunikation bidrar du till effektiva samarbeten och välfungerande projekt.
Du har också en god förmåga att växla mellan byggplatsens praktiska verklighet och den administrativa uppföljningen, och ser värdet av noggrann dokumentation som en naturlig del av ett väl genomfört projekt.
VARFÖR INTRESSANTA HUS?
Vi bygger arkitektritade och personliga hem - och det märks i varje projekt. Här får du arbeta i ett företag där design och kvalitet går hand i hand, där idéer uppskattas och där du har nära till beslut. Vi är ett engagerat team med högt tempo och stora ambitioner. Hos oss får du både frihet och ansvar - tillsammans med riktigt duktiga kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad. Tjänstens placeringsort är Stockholm med omnejd. Vi går igenom ansökningar löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till: karriar@intressantahus.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: karriar@intressantahus.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intressanta Hus Sverige AB
(org.nr 556817-2067)
Upplandsgatan 14
)
111 23 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Intressanta Hus
HR
HR
Emelie Svedberg emelie@intressantahus.se 0735393895
9865547