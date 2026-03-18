Byggledare
Vi söker en Byggledare Bygg till projekt Arenastaden hos en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en byggledare bygg till station Arenastaden, som ingår i delprojekt Solnas del av utbyggnaden av tunnelbanan. Uppdraget påbörjas våren 2026 och omfattar heltid, med möjlighet till successiv upptrappning enligt överenskommelse.
Som byggledare ingår du i delprojektets byggledningsorganisation med ansvar att leda och följa upp byggskedet, främst inom stomkomplettering av station med plattform, servicetunnel, uppgångar, biljetthallar samt ventilationsschakt. Du säkerställer att entreprenaden genomförs enligt krav avseende tid, kostnad, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet, i nära samarbete med projektledning och övriga funktioner.
Rollen innebär även att företräda beställaren i kontakter med entreprenörer, projektörer, intressenter och allmänhet, samt bidra till god samverkan och effektiv samordning mellan projektets olika delar.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Bistå samordnande byggledare och delprojektledaren i det dagliga projektarbetet
Granska projekterade handlingar
Säkerställa att entreprenaderna genomförs enligt kontraktshandlingarna. Det innebär bland annat att granska att underlag för arbetsberedningar möter ställda krav, att bygg- och installationsarbetena utförs enligt kontraktshandlingarna och däri ställda krav och villkor
Hantera aviseringar och underrättelser
Aktivt delta i skydds- och miljöronder
Planera för och tillse att arbete utförs i enlighet med projektets kvalitetsplaner
Följa upp entreprenörens kvalitetsarbete, kontrollplaner tas fram samt att kontroller utförs, följs upp och dokumenteras
Delta i samordning med angränsande entreprenader och byggnadsarbeten
Tillse att kontroller utförs stickprovsmässigt för att säkerställa entreprenörens egenkontroll avseende arbetsmiljö, säkerhet, miljö, social hållbarhet och kvalitet
Omgående påtala och rapportera fel och brister inom ovan angivna områden samt vid behov ingripa och stoppa arbeten som utförs på ett sätt som riskerar liv och hälsa
Granska entreprenörens underlag för arbetsberedningar och säkerställa att dessa möter ställda krav, projekterade lösningar och tar nödvändig arbetsmiljöhänsyn
Bistå i arbetet med att följa upp ekonomin genom att dokumentera ÄTA-arbeten samt mängdavvikelser, kontrollera och signera entreprenörens dagböcker, granska ekonomiska underlag och övrig fakturering. Du bistår även i arbetet med prognoser avseende ekonomi och tid
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 10 års erfarenhet av arbete som byggledare eller motsvarande i byggentreprenader omfattande stomkomplettering.
Minst 5 års erfarenhet av arbete som byggledare eller produktionsledare med ekonomiskt ansvar i stora (över 300 miljoner) och komplicerade projekt.
Erfarenhet, från minst ett projekt, av arbete i projekt med modellbaserade bygghandlingar.
Erfarenhet av arbete som beställare eller beställarrepresentant såsom projekt- eller byggledare i minst 3 år.
Minst gymnasieutbildning och/eller eftergymnasial utbildning eller annan bygg- och anläggningsutbildning alt. flerårig, minst 10 år, arbetserfarenhet vilket bedöms ge motsvarande kompetens.
Dokumenterad kunskap i branschspecifika regelverk bland andra, AB 04, ABT 06, ABK 09, AMA
Dokumenterad utbildning avseende Bas-U och minst 5 års erfarenhet av hantering av arbetsmiljöfrågor i rollen som byggledare.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av genomförande av större (över 300 miljoner) projekt i samverkan med löpande räkning.
Erfarenhet från byggledning av stålbyggnad och komplicerade smidesarbeten vid Bygg & Installationsprojekt projekt över 150 mkr.
Längre/Mer erfarenhet än angivna krav av arbete som byggledareav arbete som beställare och/eller entreprenör i bygg- och installationsprojekt över 300 mkr med stor kompexitet och höga krav på tids- och logistiksamordning. Dina personliga egenskaper
Drivande och initiativtagande med förmåga att självständigt driva arbetet framåt.
Självgående och ansvarstagande i din roll.
Strukturerad och noggrann med god planeringsförmåga.
Lösningsorienterad med ett pragmatiskt förhållningssätt.
Kommunikativ och tydlig i dialogen, både externt (entreprenörer och konsulter) och internt inom projektorganisationen.
Samarbetsinriktad med god förmåga att samverka med bygg- och projektledning samt övriga projektmedlemmar.
Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig projektmiljö.
Helhetstänkande med förmåga att se samband och beroenden mellan olika delar av projektet.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7407546-1899651".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
162 65 VÄLLINGBY
