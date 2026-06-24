Byggledare - Norrbotniabanan
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-06-24
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Om uppdraget
Nu söker vi en byggledare som vill vara med och bidra i Trafikverkets fortsatta arbete med Norrbotniabanan – en av Sveriges största och mest betydelsefulla infrastruktursatsningar.
Trafikverkets verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att driva några av landets mest omfattande och komplexa infrastrukturinvesteringar. Som en av Nordens största byggherrar har Trafikverket en central roll i samhällsutvecklingen och säkerställer att projekten genomförs i tid, inom budget och med hög kvalitet.
Om rollenI rollen som byggledare arbetar du nära projektledningen och ansvarar för att driva, samordna och följa upp entreprenader i produktionsskedet. Du har en viktig funktion i det dagliga arbetet genom att säkerställa struktur, framdrift, kvalitet och tydlig kommunikation mellan projektets parter.
Uppdraget omfattar bland annat att:
Stödja projektledaren och följa upp tid, kvalitet och kostnad
Ha löpande kontakt med entreprenörer och säkerställa god framdrift
Säkerställa att kontrakt, krav, tillstånd och regelverk följs
Följa upp arbeten, dokumentation och entreprenörens egenkontroller
Identifiera risker, föreslå åtgärder och rapportera till projektledningen
Medverka vid kontroller, besiktningar och överlämning
Bidra till samverkan och koordinering mellan angränsande entreprenader
I detta uppdrag krävs egen bil eftersom tjänsteresor till Robertsfors förekommer cirka 3–5 gånger per vecka.
Obligatoriska kravSamtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Minst 5 års erfarenhet som platschef, byggledare, delprojektledare, projektchef, projekteringsledare, uppdragsledare eller motsvarande för uppdrag gällande anläggningsentreprenader inom väg och/eller järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år (Minst 75 % sysselsättningsgrad per erfarenhetsår).
Minst 3 års erfarenhet av ovanstående ska vara som byggledare inom markprojekt. Samt minst ett godkänt referensuppdrag.
Arbetserfarenhet i AMA Anläggning 20 eller senare upplaga.
Arbetserfarenhet i Allmänna bestämmelser,AB04.
B-körkort och tillgång till egen bil.
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas senast mars 2026 men kan påbörjas från och med februari 2026 t o m 24 månader från det att kontraktet trätt i kraft.
Option: Trafikverket kan ensidigt förlänga avtalet upp till tre gånger, ett år i taget, på samma villkor som det ursprungliga avtalet.
Omfattning: Beräknad beläggningsgrad för uppdraget är 90-100 procent av årsarbetstid avses 1 700 timmar.
Stationeringsort för resurskonsulten är Umeå, efter överenskommelse med beställaren har resursen möjlighet att arbeta på projektets kontor i Skellefteå. I detta uppdrag krävs fysisk närvaro på Trafikverkets kontor/projekt 5 dagar i veckan.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Storgatan 60 (visa karta
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903 02 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam AB Jobbnummer
9976221