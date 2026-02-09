Bygglärare till YrkesAKademin
2026-02-09
Bygglärare till Komvux - Träarbete och plattsättning
Vi söker nu en engagerad och yrkesskicklig bygglärare med kompetens inom träarbete och plattsättning till vår komvuxverksamhet på YrkesAKademin i Farsta.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som bygglärare hos oss ansvarar du för undervisning av vuxenstuderande inom bygg- och anläggningsutbildningen. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen både teoretiskt och praktiskt, i nära samarbete med kollegor och arbetsliv.Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom träarbete och plattsättning enligt gällande kursplaner
Planera och strukturera undervisning utifrån vuxenpedagogiska principer
Bedöma och betygssätta elevernas kunskaper
Handleda elever i verkstad och vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Delta i utvecklingsarbete inom utbildningenKvalifikationer
Yrkeserfarenhet inom träarbete och plattsättning
Pedagogisk utbildning eller lärarlegitimation är meriterande
Erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning är meriterande
God förmåga att motivera och stödja vuxna studerande
Goda kunskaper i svenska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, pedagogisk, strukturerad och har ett genuint intresse för att utbilda och utveckla andra. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till människors väg in i arbetslivet
Engagerade kollegor och en utvecklingsinriktad verksamhet
Möjlighet att vara med och forma framtidens yrkesutbildning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Välkommen med din ansökan!
Hälsningar
Nahrin Lindkvist
Rektor Ersättning
