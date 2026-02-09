Bygglärare till YrkesAKademin

YrkesAkademin AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm
2026-02-09


Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos YrkesAkademin AB i Stockholm, Sundbyberg, Järfälla, Botkyrka, Sollentuna eller i hela Sverige

Bygglärare till Komvux - Träarbete och plattsättning

Vi söker nu en engagerad och yrkesskicklig bygglärare med kompetens inom träarbete och plattsättning till vår komvuxverksamhet på YrkesAKademin i Farsta.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Om tjänsten
Som bygglärare hos oss ansvarar du för undervisning av vuxenstuderande inom bygg- och anläggningsutbildningen. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen både teoretiskt och praktiskt, i nära samarbete med kollegor och arbetsliv.

Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom träarbete och plattsättning enligt gällande kursplaner

Planera och strukturera undervisning utifrån vuxenpedagogiska principer

Bedöma och betygssätta elevernas kunskaper

Handleda elever i verkstad och vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delta i utvecklingsarbete inom utbildningen

Kvalifikationer
Yrkeserfarenhet inom träarbete och plattsättning

Pedagogisk utbildning eller lärarlegitimation är meriterande

Erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning är meriterande

God förmåga att motivera och stödja vuxna studerande

Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, pedagogisk, strukturerad och har ett genuint intresse för att utbilda och utveckla andra. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.

Vi erbjuder

Ett meningsfullt arbete där du bidrar till människors väg in i arbetslivet

Engagerade kollegor och en utvecklingsinriktad verksamhet

Möjlighet att vara med och forma framtidens yrkesutbildning

Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Välkommen med din ansökan!

Hälsningar

Nahrin Lindkvist

Rektor

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
YrkesAkademin AB (org.nr 556346-6233)

Jobbnummer
9730918

Prenumerera på jobb från YrkesAkademin AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos YrkesAkademin AB: