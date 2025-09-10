Byggkonstruktör till bolag i Göteborg!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av en växande konsultbyrå där din kompetens får verklig betydelse? Här får du chansen att påverka projekten och tillsammans med dina kollegor bidra till hållbara konstruktionslösningar. Vi söker nu en konstruktör med Tekla-erfarenhet som vill vara med från tidiga skeden till färdig byggnad - sök rollen redan idag!
OM TJÄNSTEN
Detta bolag erbjuder kompletta konstruktionslösningar - från tidig planering till färdig leverans. Med fokus på hållbarhet, smarta materialval och optimerade stommar skapas lösningar som både möter deras kunders behov och bidrar till att nå klimatmålen. Resultatet blir funktionella, pålitliga och framtidssäkra konstruktioner.
I denna roll kommer du att delta i projekt från de inledande faserna till färdigställande. Du ansvarar för att ta fram hållbara konstruktionslösningar och bidra med din kunskap för att uppfylla kundens krav. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och projektteam, där du också har möjlighet att påverka hur projekten utvecklas.
Du erbjuds
Möjlighet att ta ett kliv i karriären och fortsätta din utveckling inom ett familjärt bolag där innovativa idéer uppmuntras
Bli en del av ett växande bolag och spela en nyckelroll i dess utveckling
En dedikerad konsultchef som ser till ditt välmående och utveckling i karriären
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
• Delta i projektering av stommar i stål, betong, trä och samverkanskonstruktioner
• Ansvara för framtagning av modeller, ritningar och beräkningar i Tekla Structures/Revit.
• Kvalitetssäkra konstruktionsdokumentation
• Utarbeta tekniska specifikationer och rapporter
• Följa upp projektets framsteg och säkerställa leverans
• Konsultera kunder i tekniska frågor
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad ingenjörsexamen inom bygg, samhällsbyggnad eller närliggande område
• Är erfaren användare av Tekla med minst ett års arbetslivserfarenhet
• Har god kunskap inom konstruktionsteknik och relevanta standarder
• Har förmåga att arbeta självständigt och effektivt i team
• Är flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114414". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9501958