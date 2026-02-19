Byggkonstruktör - Elkraft & Anläggning
, Hallstahammar
, Surahammar
Är du en byggkonstruktör med erfarenhet av mark- och betongkonstruktion? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett konsultbolag som är verksamt inom elkraft och automationslösningar där dem levererar nyckelfärdiga system till eldistribution, industrin samt vind-, sol-, vatten- och värmekraftverk, med projekt både i Sverige och övriga Norden. De har specialistkompetens inom elkraft och automationslösningar, och den nordiska närvaron möjliggör genomförande av projekt som uppfyller kundernas krav på kvalitet och funktionalitet.
Företaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och implementera elkraftsanläggningar, med fokus på hög teknisk standard och branschspecifika expertiser.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten Som byggkonstruktör hos kunden arbetar du i nära samarbete med projektledare, kunder och underentreprenörer. Du tar eget ansvar för olika delar av mark-, betong- och anläggningskonstruktioner. Arbetssättet präglas av gemenskap, flexibilitet, förtroende och kvalitet.
Du kommer även:
Ta fram och säkerställa tekniska lösningar inom mark-, betong- och anläggningskonstruktion som uppfyller normer, standarder och projektspecifika krav.
Fungera som teknisk kontakt gentemot kunder och underentreprenörer och bidra till konstruktiva och kostnadseffektiva lösningar.
Vara länken mellan projektering och produktion på site, och stödja projektorganisationen med teknisk expertis under hela projektets gång.
Medverka vid platsbesök, tekniska avstämningar och projekteringsmöten.
Du erbjuds
Teknik i framkant
Konkurrenskraftiga förmåner
Kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter
Flexibla arbetsvillkor - möjlighet till distansarbete.
Vi söker dig som
Erfarenhet av mark-, bygg- eller anläggningskonstruktion.
God vana att ta fram och tolka ritningar, exempelvis i AutoCAD, Civil 3D eller Revit/BIM.
Erfarenhet av dimensionering av betong- och anläggningskonstruktioner, exempelvis i FEM-Design eller motsvarande.
Förmåga att arbeta självständigt, men också samarbeta nära kollegor och kunder.
God kommunikativ förmåga och trygghet i tekniska dialoger med både kund och utförande parter.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Västerås
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning.
