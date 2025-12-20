Byggingenjörsstudent på deltid
Vår kund är en aktör som expert inom byggprocessen, från idé till färdigställande. De är dedikerade till att leverera kundanpassade helhetslösningar och säkerställa att alla projekt når uppsatta mål med nöjda slutkunder. Här får du bidra till framgångsrika projekt. Ansök redan idag - vi rekryterar löpande!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att stötta byggprojekt från start till överlämning, med fokus på att säkerställa smidiga processer och uppföljning. Du blir en viktig del av teamet som driver frågor självständigt under handledning, och bidrar aktivt i byggmöten och med dokumentation.
Du erbjuds
Vi erbjuder en flexibel deltidstjänst med möjlighet till en heltidstjänst i framtiden, där du får möjlighet att växa och utvecklas inom byggbranschen.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att aktivt stötta och driva byggprojekt genom hela processen, från initial planering till överlämning, samt att hantera administration och kommunikation.
• Stötta och driva byggprojekt från start till överlämning
• Delta i byggmöten samt följa upp uppgifter från protokoll och i produktionen
• Skapa och följa upp tidplaner, budget, dokumentation och protokoll
• Vara kontaktperson och stöd
• Anteckna och föra protokoll vid möten
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant högskoleutbildning inom bygg, produktion eller anläggning
• Har god erfarenhet av arbete inom bygg- eller installationsbranschen
• Kan flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Relevanta certifieringar och utbildningar
• Erfarenhet av byggledning, projektledning och kalkyl i byggentreprenader
• Kunskap med verktyg som Bluebeam, Wikells och MS Project
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är en framstående aktör som med sin expertis vägleder och medverkar genom hela byggprocessen, från idé till färdigställande, med målet att varje uppdrag ska resultera i en nöjd slutkund.
Enligt avtal
