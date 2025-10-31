Byggingenjör Till Certifiering Inom Rise - Borås
2025-10-31
Är du nyfiken, driven, kommunikativ och noggrann? Hjälp oss att skapa förutsättningar för en hållbar framtid och säkra produkter!
Vi söker nu dig som är ingenjör inom byggteknik till rollen som certifieringsingenjör. Som certifieringsingenjör kommer du att ha avgörande och central roll när det kommer till att säkerställa att byggprodukter och byggmaterial uppfyller krav och regelverk. Hos oss gör du skillnad på riktigt!
Om oss Hos oss på avdelningen Certifiering bidrar vi till utvecklingen av näringslivets konkurrenskraft och nya innovationer genom att erbjuda skräddarsydda certifieringslösningar som skapar förtroende på, och ger tillträde till, marknaden. Vi har en framgångsrik certifieringsverksamhet som fortsätter att växa i omfattning, och därför söker vi nu fler ingenjörer som vill utvecklas tillsammans med oss inom produktcertifiering. I gengäld erbjuder vi ett meningsfullt och omväxlande arbete i en dynamisk miljö som ger dig stora utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligt.
Om rollen Som certifieringsingenjör hos oss på Produktcertifiering blir du en del av ett engagerat team om 25 personer, bestående av både ingenjörer och administrativ personal.
Du arbetar med varierande certifieringsuppdrag och tekniska utvärderingar av olika byggprodukter och byggnadsmaterial. Detta kan till exempel vara konstruktionsmaterial, isolering, dörrar och andra byggrelaterade produkter.
Du får möjligheten att arbeta med hela kedjan - från förfrågan från kund till leverans, ett arbete som innefattar försäljning, offertarbete, tekniska utvärderingar samt medverkan vid framtagande av specifikationer och regler för bedömning av produkter. På så sätt hjälper du vår stora bredd av kunder att komma ut med sina produkter på marknaden och bidra till näringslivets utveckling.
Vi strävar efter att alltid leverera högsta kvalitet och samverkar både internt och externt för att nå våra mål. I vårt team och i ditt arbete kommer du att samarbete med dina kollegor, men också ges stort ansvar och friheten att själv planera ditt arbete och styra din tid. Du får också möjligheten att upptäcka nya platser då resor kan förekomma i tjänsten.
För denna tjänst finns också möjlighet att gå in i en roll som revisor och göra kvalitetsrevisioner kopplat till produktcertifiering hos våra kunder. Denna roll innebär resande så väl i Sverige som internationellt.
Placeringsort: Karlskrona eller Borås
Vem är du? Vi söker dig som kan arbeta såväl självständigt som i grupp och har förmåga att vara drivande och slutföra dina uppdrag. Du är positiv, utåtriktad och vill skapa och upprätthålla goda kundrelationer. Du har förmågan att hålla i gång flera projekt och arbetsuppgifter samtidigt. Som person är du strukturerad, noggrann, förtroendeingivande och bekväm i att ställa krav och fatta beslut.
Krav för denna roll är en teknisk högskoleutbildning i byggteknik eller motsvarande utbildning samt några års arbetslivserfarenhet. Detta kan t.ex. vara från konstruktion, produktutveckling, tillverkningsindustri eller provnings- och certifieringsverksamhet. Då arbetet sker med hjälp av IT-stöd och i affärssystem är vana av detta också ett krav. Det är värdefullt, men inte ett krav, om du har kunskaper i provning, standarder, regelverk, materiallära eller liknande. Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav för rollen. Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner!
Välkommen med din ansökan!
Låter detta spännande och du vill veta mer så är du välkommen att kontakta enhetschef Martin Tillander, 010-516 58 98 eller enhetschef Stefan Coric, 010-516 60 73. I RISE rekryteringsprocesser efterfrågar vi inte ett personligt brev. I stället ber vi dig besvara ett antal urvalsfrågor som hjälper oss att bättre förstå din kompetens och erfarenhet i relation till den utlysta tjänsten. Sista ansökningsdag är 23 november 2025. Urval & intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är; Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61, och Ingemar Petermann, SACO, +46 10 228 41 22.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
