Bygghjälpare - Timanställning
JKS Sverige AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-06-30
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JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor i Skandinavien och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen.
Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete.
Byggmedarbetare sökes på timmar
Har du erfarenhet från byggarbetsplatser och trivs i en praktisk roll? Vi söker nu engagerade byggmedarbetare till uppdrag där du blir en viktig del i det dagliga arbetet på byggplatsen
Om rollen
Du kommer att arbeta med att stötta entreprenören i det löpande byggarbetet. Arbetet är fysiskt och innebär bland annat att:
Bära in och hantera byggmaterial
Säkerställa ordning och reda på arbetsplatsen
Hålla rent och snyggt både inne i och utanför bygget
Bidra till ett effektivt och säkert arbetsflöde
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete på byggarbetsplats
Förstår hur arbetet på ett bygge fungerar
Talar och förstår svenska
Är engagerad, effektiv och ansvarstagande
Har en stark vilja att lära och utvecklas
Trivs med fysiskt arbete och att arbeta i team
Anställningen kommer vara på timmar och DU MÅSTE HAN EN ANNAN BISYSSLA - STUDIER ELLER ANNAT ARBETE MINST 50%.
Vi erbjuder
Ett varierande och aktivt arbete
Möjlighet att utvecklas inom byggbranschen
Ett arbetslag med god sammanhållning
Vi erbjuder dig
Möjligheten att arbeta på JKS Sverige i ett spännande uppdrag hos vår kund. JKS har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Jörhov på mjo@jksgroup.se
(mailto:mjo@jksgroup.se
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.jksgroup.se/
426 58 GÖTEBORG Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin and@jksgroup.se +460709683031 Jobbnummer
9985939