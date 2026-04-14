Byggarbetsmiljösamordnare Gerstaberg
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Trafikverket är en statlig myndighet med ansvar för Sveriges långsiktiga infrastrukturplanering samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Myndigheten arbetar för ett tillgängligt Sverige där människor och näringsliv kan resa och transportera gods på ett smidigt, säkert och hållbart sätt.
Program Ostlänken är ett av Sveriges mest ambitiösa infrastrukturprojekt - en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg som sträcker sig söder om Stockholm. Projektet är uppdelat i flera delsträckor och entreprenader, varav sex genomförs med tidig leverantörssamverkan (TLS). Dessa har en genomförandetid på 8-10 år och en budget runt 10 miljarder kronor per entreprenad.
Roll och ansvarTrafikverket söker en resurskonsult som byggarbetsmiljösamordnare (handläggare BAS-U) till projekt Gerstaberg inom program Ostlänken. Projekt Gerstaberg är geografiskt beläget strax söder om Södertälje och utgör Ostlänkens anslutningspunkt till Västra stambanan, där en planskild anslutning i form av en fly-over-bro byggs och ansluts.
Projektet driver tre större entreprenader med ett sammanlagt kontraktsvärde på uppskattningsvis 2,2 mdkr. Uppdraget som BAS-U är primärt inriktat mot:
OLE1110 - Huvudentreprenad järnvägsutbyggnad, utförandeentreprenad ca 2 mdkr
OLE1115 - Gerstaberg kopplingscentral, totalentreprenad ca 130 mnkr
OLE1112 - Byte signalställverk, totalentreprenad ca 80 mnkr (vid behov)
Entreprenadarbetena utförs i eller invid driftsatt järnvägsanläggning, vilket innebär att en del av arbetena genomförs vid tågavstängningar nattetid och på helger. Beordrat arbete utanför normal arbetstid förekommer och bedöms inte överstiga 30 % av den totala arbetstiden.
Som handläggare BAS-U ansvarar du bland annat för att:
Samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället
Tidsplanera arbeten för att förebygga risker vid parallella verksamheter
Säkerställa att entreprenörer samråder och gemensamt verkar för tillfredsställande skyddsförhållanden
Delta i planeringen av arbetet och beakta gemensamma arbetsmiljösynpunkter vid val av arbetsmetoder och utrustning
Utfärda allmänna skyddsregler och organisera skyddsverksamhet på arbetsplatsen
Säkerställa att enbart behöriga personer ges tillträde till arbetsstället
Upprätta, tillgängliggöra och löpande uppdatera arbetsmiljöplanen
Ha överinseende över besiktning och tillstånd för tekniska anordningar (kranar, liftar m.m.)
Säkerställa att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas
Samordna med samordningsansvarig på fast driftställe och annan BAS-U
KompetenskravVi ser att du uppfyller samtliga nedanstående obligatoriska krav, vilket ska framgå tydligt i CV.
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med teknisk inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
Dokumenterad erfarenhet av minst 3 år inom produktionsledning eller byggledning inom anläggnings-/järnvägsbranschen under de senaste 10 åren
Erfarenhet av arbete som ansvarig BAS-U eller handläggare BAS-U för anläggnings- eller järnvägsprojekt under minst 1 år de senaste 10 åren
Utbildning som byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U (ej äldre än 5 år, kopia på intyg ska finnas tillgängligt)
Utbildning/kurs BASÄSKYDD med giltigt kursintyg (alternativt åtagande att genomgå utbildningen inom 4 månader från uppdragsstart, på leverantörens bekostnad)
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Giltigt körkort B
MervärdeskravFöljande erfarenheter är meriterande och värderas i utvärderingen:
Längre erfarenhet som ansvarig BAS-U i anläggnings-/järnvägsprojekt (minst 2 år = 1p, minst 4 år = 2p, under de senaste 10 åren)
Längre erfarenhet av produktionsledning eller byggledning inom anläggnings-/järnvägsbranschen (minst 4 år = 1p, minst 6 år = 2p, under de senaste 10 åren)
UppdragsinformationUppdragsperiod: 2026-06-01 - 2028-06-01
Förlängningsoption: 1+1 år
Omfattning: 100 % (Lägre beläggning (min 25 %) accepteras juni-aug 2026)
Placeringsort: Gerstaberg (strax söder om Södertälje). Kräver fysisk närvaro 5 dagar/vecka
AnsökanSkicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
