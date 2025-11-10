Byggarbetsledare inom byggservice

RT Bygg AB / Byggjobb / Helsingborg
2025-11-10


RT Bygg AB söker en serviceinriktad och strukturerad byggarbetsledare till vårt team i Helsingborg med omnejd.
Vi är ett väletablerat byggföretag som hanterar cirka 50-100 servicebeställningar varje månad, främst från fastighetsägare, bostadsbolag och offentliga aktörer. Nu söker vi dig som kan hålla ihop trådarna i våra dagliga uppdrag.
Du behöver inte vara hantverkare i grunden - men du ska ha förståelse för byggservice, vara strukturerad och trygg med Excel och planeringsverktyg. Här får du en roll där du gör skillnad varje dag.

Publiceringsdatum
2025-11-10

Arbetsuppgifter
Planera och samordna mindre bygg- och servicejobb
Kommunicera med våra hantverkare och underentreprenörer
Ha kontakt med kund, upprätta arbetsorder och följa upp jobb
Göra beställningar, hantera tidplaner och enklare kalkyler
Arbeta i Excel och interna digitala system

Kvalifikationer
Erfarenhet av samordning, planering eller arbetsledning - gärna inom bygg, installation eller tekniska tjänster
God datorvana, särskilt i Excel
Strukturerad, lösningsorienterad och van att hantera många ärenden samtidigt
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort är ett krav

Vi erbjuder:
En stabil och personlig arbetsplats med högt tempo och korta beslutsvägar
Tjänstebil, mobil och dator
Bra lön och möjlighet att utvecklas med oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: Jobb@rtbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RT Bygg AB (org.nr 556975-1893)
Godsgatan 3 (visa karta)
254 50  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9596281

