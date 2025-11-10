Byggarbetsledare inom byggservice
2025-11-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
RT Bygg AB söker en serviceinriktad och strukturerad byggarbetsledare till vårt team i Helsingborg med omnejd.
Vi är ett väletablerat byggföretag som hanterar cirka 50-100 servicebeställningar varje månad, främst från fastighetsägare, bostadsbolag och offentliga aktörer. Nu söker vi dig som kan hålla ihop trådarna i våra dagliga uppdrag.
Du behöver inte vara hantverkare i grunden - men du ska ha förståelse för byggservice, vara strukturerad och trygg med Excel och planeringsverktyg. Här får du en roll där du gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Planera och samordna mindre bygg- och servicejobb
Kommunicera med våra hantverkare och underentreprenörer
Ha kontakt med kund, upprätta arbetsorder och följa upp jobb
Göra beställningar, hantera tidplaner och enklare kalkyler
Arbeta i Excel och interna digitala systemKvalifikationer
Erfarenhet av samordning, planering eller arbetsledning - gärna inom bygg, installation eller tekniska tjänster
God datorvana, särskilt i Excel
Strukturerad, lösningsorienterad och van att hantera många ärenden samtidigt
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder:
En stabil och personlig arbetsplats med högt tempo och korta beslutsvägar
Tjänstebil, mobil och dator
Bra lön och möjlighet att utvecklas med oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: Jobb@rtbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RT Bygg AB
(org.nr 556975-1893)
Godsgatan 3 (visa karta
)
254 50 HELSINGBORG Körkort
